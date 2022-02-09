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清朝皇帝親自管控台灣西瓜數量 網笑：雍正批奏太可愛
「皇帝也要管控台灣西瓜！」，清朝年間台灣西瓜不貴重卻被皇帝喜愛，還當做貢禮。故宮揭露，康熙60大壽這年，選擇了一個有趣的方式來了解台灣「頒贈西瓜種籽到台地種植」，直到雍正繼位後，還曾因為進貢太多西瓜反而未感開心，古代趣事令網友們看的津津樂道。
故宮臉書粉專小編發文表示，古代嚴冬時節獲贈鮮紅瓜果有喜慶之意，康熙60大壽這年還成了「祝壽禮」，頒贈西瓜種籽到台地種植，收到的官員們盡心盡力照料，「閩浙總督與福建巡撫先是由送來的兩、三千個西瓜當中仔細挑選佳品，再派文武專員或督、撫家人連同報告的奏摺護送赴京，並請求頒下新年份的種籽」，便成「你頒瓜種，我上呈西瓜」的例事。
康熙57年（1718），皇帝便下令督、撫各送80個即可，但雍正元年（1723）由繼位的雍正帝覽賞時，閩浙總督覺羅滿保卻送了御籽西瓜100個，泉州西瓜20個及台灣土產西瓜40個，數量變多卻沒讓皇帝特別開心，反被提醒賜籽西瓜只要80個就好，其他的並不需要，但隔年雍正帝對於其任內首次頒賜瓜籽所獲的西瓜，則給予了「今年西瓜種着了甚好」的好評。至雍正6年（1728），雍正帝對閩浙總督高其倬則交代了開頭的硃批，日後，督、撫與提督便僅各送12個，以符皇帝的指示。
瓜進多了，此無用之物，專為供獻之用，汝等各處通共三、四十足矣，可通知撫、提一體而行可也。－愛新覺羅•胤禛（1728）
故宮小編結語「坐在龍椅上，除了國家大事，連西瓜的數量也得費神管控」。網友們則紛紛說「太有趣了！這批文」、「太可愛的批奏呀」、「難怪雍正會過勞死」、「雍正的字真的好美」、「原來西瓜這麼重要，難怪台灣台南最先發展」。
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