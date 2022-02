【文法小學堂】Thank you for your listening. (X) 怎麼聽起來怪怪的？

希平方文法小學堂開課囉,從高中、大學、甚至到職場上,都不乏有上台報告的機會,報告完大家總是會說:Thank you for your listening.,單看這個句子的話 listening 是動名詞,所以放在 your 後面「貌似」合理,但這個說法是最自然的講法嗎?

情境對話

Lizzy 昨天下午用英文流暢地報告完新的行銷點子,主管大大聽得很滿意,結束報告時,Lizzy 開心地說:

Thank you for your listening.

大家都拍拍手,覺得 Lizzy 報告得很好,但 Lizzy 瞥到 John 老師竟然皺了一下眉頭。報告結束後,Lizzy 趕緊去問 John 老師,是不是哪裡說錯話了?

大家來找碴!一起想一想這句話哪裡錯了?

破解 NG 英文

報告完之後,大家都會說「謝謝聆聽」,但英文說 Thank you for your listening. 其實是聽起來非常冗贅的句子,在母語人士耳裡聽起來會很奇怪。因為既然已經是在向對方表示 thank you,那一定就是對方做了「listen(聽)」這個動作,因此不需要多此一舉還在 listening 前面加上所有格喔。

如果要運用動作,要用這個句型:

Thank you for doing something.

那「謝謝聆聽」到底要怎麼說才對呢?可以用這些說法:

Thank you.(謝謝。)

Thank you very much.(非常感謝。)

Thank you for listening.(感謝聆聽。)

Thank you for your time.(謝謝撥冗聆聽。)

Thank you for being here.(謝謝您到場。)

Thank you for your attention.(謝謝您注意聆聽。)

Thank you for your time and attention.(謝謝您花時間注意聆聽。)

Thank you for your patience.(謝謝您的耐心。)

※ 小提醒:

有注意到上面的句子都是用 Thank you 開頭嗎?其實可以替換:

Thank you for...

= Thanks for…

這個句型用 Thank you 或者 Thanks 開頭都是正確的,惟 Thank you 比 Thanks 正式一點,用 Thanks 比較口語化,正式報告的時候可以用 Thank you 開頭喔!

今天的【文法小學堂】有沒有解決你多年來的疑惑呢?看完之後,就知道下次報告完畢後不能說 Thank you for your listening. 囉!祝大家報告順利,我們下次見!