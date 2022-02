【看YouTube留言學英文】Is it just me... 是什麼意思？

每到連假時刻,想必許多人都非常喜歡在家裡整天滑 3C 產品吧XD 那在 YouTube 上看影片時,看留言區也是一大樂子,小編這邊就整理了幾個很常見的英文留言,讓大家耍廢的同時也能學學英文!

is it just me…

常常會有人在留言區想問大家「難道只有我這麼想?」「只有我這樣感覺嗎?」,這時就會使用 is it just me 表達,後面常會搭配 or。比方說:

Is it just me or is that not funny?(只有我覺得不好笑嗎?)

那這句話在日常生活中也很常見唷,例如:

Is it just me, or has the AC stopped?(是只有我這樣覺得,還是冷氣沒在運轉了?)

She's kind of aggressive in the meeting, or is it just me?(她是不是開會的時候有點挑釁,還是只有我這樣覺得?)

…got / sent / brought me here.

有時候你會點進一部影片,是因為別的 YouTuber 或節目等推薦、模仿或翻唱。這時就會有人留言:...got / sent / brought me here. 表示「我從…過來的。」

The Ubereats ad got me here.(我從 Ubereats 廣告那邊過來的。)

類似的句子還有像是:

I’m here because of ...(我在這是因為…。)

Sent here by…(被…帶過來的。)

Like if you agree.

這個說法也很經典。常常會有人在影片底下求關注、求按讚。Like if you agree. 就表示「認同請按讚」,這裡的 like 就是直接當動詞用,解釋為「按讚」喔。

I hate it when people beg for likes… Like if you agree.(我討厭有人在那邊求按讚…認同請按讚。)

類似的說法還有像是:

Like if you’re reading this in 2022.(如果你在 2022 讀這則留言,請按讚。)

Share if you agree.(認同請分享。)

I’m a simple man. I see…, I upvote / press like / hit like.

最後這句大家一定也有看過它的中文版,意思是「我這個人很簡單。有…就給讚。」那延續前面,除了直接用 like 當動詞「按讚」之外,我們也可以替換成 upvote、press like 或者 hit like,意思也都一樣唷。

I’m a simple man. I see cats, I upvote / press like / hit like.(我這個人很簡單。有貓貓就給讚。)

希望大家喜歡小編的分享~記得常回希平方,學習又潮又實用的內容唷!

