【看YouTube留言學英文】Is it just me... 是什麼意思？

每到連假時刻，想必許多人都非常喜歡在家裡整天滑 3C 產品吧XD 那在 YouTube 上看影片時，看留言區也是一大樂子，小編這邊就整理了幾個很常見的英文留言，讓大家耍廢的同時也能學學英文！

is it just me…

常常會有人在留言區想問大家「難道只有我這麼想？」「只有我這樣感覺嗎？」，這時就會使用 is it just me 表達，後面常會搭配 or。比方說：

Is it just me or is that not funny?（只有我覺得不好笑嗎？）

那這句話在日常生活中也很常見唷，例如：

Is it just me, or has the AC stopped?（是只有我這樣覺得，還是冷氣沒在運轉了？）

She's kind of aggressive in the meeting, or is it just me?（她是不是開會的時候有點挑釁，還是只有我這樣覺得？）

…got / sent / brought me here.

有時候你會點進一部影片，是因為別的 YouTuber 或節目等推薦、模仿或翻唱。這時就會有人留言：...got / sent / brought me here. 表示「我從…過來的。」

The Ubereats ad got me here.（我從 Ubereats 廣告那邊過來的。）

類似的句子還有像是：

I’m here because of ...（我在這是因為…。）

Sent here by…（被…帶過來的。）

Like if you agree.

這個說法也很經典。常常會有人在影片底下求關注、求按讚。Like if you agree. 就表示「認同請按讚」，這裡的 like 就是直接當動詞用，解釋為「按讚」喔。

I hate it when people beg for likes… Like if you agree.（我討厭有人在那邊求按讚…認同請按讚。）

類似的說法還有像是：

Like if you’re reading this in 2022.（如果你在 2022 讀這則留言，請按讚。）

Share if you agree.（認同請分享。）

I’m a simple man. I see…, I upvote / press like / hit like.

最後這句大家一定也有看過它的中文版，意思是「我這個人很簡單。有…就給讚。」那延續前面，除了直接用 like 當動詞「按讚」之外，我們也可以替換成 upvote、press like 或者 hit like，意思也都一樣唷。

I’m a simple man. I see cats, I upvote / press like / hit like.（我這個人很簡單。有貓貓就給讚。）

希望大家喜歡小編的分享～記得常回希平方，學習又潮又實用的內容唷！

延伸學習

1. 道地美式口語英文 How are you? 還可以怎麼說？

2. 【口說英語充電站】Scratch that! 是什麼意思？跟『抓』有關係嗎？