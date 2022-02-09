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成大不分系吸引怪才 何軒育靠自學邁向音樂製作人之路

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
今年即將進入成大不分系就讀的何軒育。圖／成大提供
今年即將進入成大不分系就讀的何軒育。圖／成大提供

成大不分系吸引不少特殊的學生，今年將入學的何軒育，因為對音樂製作有興趣，國中就放棄傳統教育在家自學，透過自學的音樂技巧，不僅組成樂團，創作的歌曲還在網路上受到歡迎，他期待未來透過不分系的課程，能夠讓自己的音樂品牌更閃亮。

何軒育在國二就發覺現行考試體制無法滿足對知識的渴求，在家人的支持之下，國三開始在家自學，除了採用國外線上教材學習，也為自己安排老師與課程，投入有興趣的領域，對未來發展非常有主見。

國三才從最基礎的樂理學起的何軒育，在參加樂理考試時，形容自己受到震撼，其他考生都是小學生，只有他「最老」，極大落差更激勵自己積極學習音樂。除了大膽嘗試只學了3個月的鋼琴就去報名大型比賽（其他參賽者都是學齡10年以上），更不斷敦促自己在各項樂器下更多苦工，直到現在依然每天都規定自己練習一種以上的樂器。

而除了樂理與樂器的基本功，何軒育一方面透過網路資源補強影片剪輯、軟體製作能力，另一方面也北上向一名曾經幫台灣一線歌手打造單曲的音樂製作人，進入工作室學習，鍛鍊「數位編曲」的能力。

2019年，何軒育與同好一起組成5人的團隊，藉著敏銳的市場觀察力，鎖定翻唱獨立音樂人的歌曲，與隊友接連製作多首「混搭」歌曲。

沒想到，其中一首混搭台灣R&B曲風創作歌手以及美國知名搖滾樂團的單曲被發布到網站上後，一夜之間就獲得歌手本人在IG動態上轉推分享，更吸引金曲製作人來「按讚」。

之後他從翻唱品牌轉型為原創音樂，從Youtube轉戰到音樂串流平台，為的是讓作品能在不同的平台上被更多人聽見。

何軒育長達半年對於串流平台的研究，發現原創華語歌曲的市場亟待開發，之後他推出原創的音樂，沒想到隔天就被選入串流平台Spotify中，具有指標性華語音樂清單「獨立最前線」，讓他非常振奮。

何軒育今年9月即將成為成大不分系新鮮人，他說，未來希望透過成大專業的商管師資與新創輔助資源，創造獨一無二的音樂品牌，為他的團隊，更為了和他一樣想為推動華語音樂市場的人，一同邁向世界舞台。

今年即將進入成大不分系就讀的何軒育，高中自學期間進入工作室學習音樂製作。圖／成大提供
今年即將進入成大不分系就讀的何軒育，高中自學期間進入工作室學習音樂製作。圖／成大提供

華語 品牌 成大

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