盼研發幹細胞製備技術 諾貝爾得主攜手陽明交大破關

繼前年與京都大學諾貝爾醫學獎山中伸彌教授成立的iPS細胞研究所（CiRA）簽訂合作備忘錄後，台日雙方在幹細胞製備上取得重大合作進展。京都大學CiRA基金會宣布，今年將派遣研發人員進駐陽明交大，並共同研發自動化幹細胞製備技術，與符合PIC／S GMP標準的細胞工廠量能，共同為次世代自動化3D幹細胞的製備努力。

幹細胞能分化成各種細胞，成為修補身體組織的利器。山中伸彌從體細胞中成功製造出誘導性多功能幹細胞，讓再生醫學充滿無限可能，更因此獲得2012年諾貝爾生理與醫學獎。雖然幹細胞前景獲得生醫界肯定，但如何利用先進製程將生產流程自動化製造出，大量且高品質的幹細胞，是目前待解決的困境。

陽明交大表示，校方2020年與日本簽訂合作備忘錄後，日前再與山中伸彌和CiRA基金會簽訂研發合作協議，京都大學CiRA基金會將與陽明交大共同研發多功能誘導性幹細胞的次世代自動化3D製備技術，並帶來符合國際標準PIC／S GMP的細胞工廠規範到台灣。這除了象徵陽明交大與京都大學的合作，也有助於提升台灣透過CDMO（委託開發製造服務）的方式，站穩在量產製備幹細胞的實力。

在這項合作中，陽明交大副校長李鎮宜所開發出的生醫晶片，也將實際應用在偵測幹細胞的製備品質。此生醫晶片採用國內晶圓廠的標準半導體製程完成設計、製作、與量測平台的建置，提供微流道運算（切割、混合、移動等不同尺寸樣本的需求）、二維／三維電容感測、溫度控制等功能，滿足生物實驗室的作業流程。

陽明交大副校長鄭子豪指出，雙方是在尋求一套可供生醫臨床應用，且品質穩定的多功能幹細胞製備方法。陽明交大將以生醫與資通訊的基礎，透過生醫影像與生醫晶片技術，發展出一套可以區分幹細胞品質的方法。盼將幹細胞製備流程自動化，並建立符合國際規範的製備標準，最終目標是讓幹細胞有效量產，促再生醫學造福更多民眾。

山中伸彌教授提到，他強烈感覺到，這樣跨國、跨領域的合作，對於實務上的研究成果是必要的。特別是在新冠肺炎疫情期間更是如此。在可見的未來，CiRA基金會將與陽明交大將密切合作，發展可貢獻國際社會的相關技術。