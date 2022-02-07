寫作教室／青少年談愛 用批判之眼初探愛的辯證(下)

聯合報 / 聯合報寫作教室講師 呂倩如老師／撰寫

談到愛，雖然看似主觀感性的連結，但在其中的舉措選擇、思路是可以理性探究的。前一階段，我們對〈愛的辯證〉中尾生的行動表達意向抉擇，接著，可就所選立場，嘗試「為反對而反對」，此態度為階段性的練習，試著向另一方的選擇提出挑戰。

若質疑式一「我在水中等你」選擇，較多人的觀點是「愛情誠可貴，生命價更高」。而且若對方失約了，代表對方不夠愛你，既然愛得不相對等，又何必等待。有同學提出此看法，正好引導大家注意到這有趣的觀點。

陷入邏輯謬誤

支持式二「我在橋上等你」的一方，如何看待約定好卻未現身女子呢？同學普遍有幾種回答：女子的愛不夠堅定，或者，她可能另有新歡，此類觀點是較偏負面的詮釋。但，人未現身，一定就是惡意的嗎？

另有一類的回答是：女子也許有事纏身走不開，或者，雨勢真的太大，欲待緩和後再相會。確實，這些也是可能的。既然無法斷知原因，我們因個人臆測而做的評論，是否恰當？這裡易顯現的是錯誤推論的因果關係。在說明自己支持式二的做法時，上述念頭也許閃現而過，但必須思考：我們採用的理由是否為必然絕對？

屈服權威的思考

不斷挑戰每種理由的過程中，有人問「老師你的愛情觀是什麼？」對應這堂課的練習，我並不打算回答。能夠提問原是好事，但是也見到此中的不自信，倚賴權威或師長的觀點思考，會成為輕鬆的思考擋箭牌──他人說的，我不須重新梳理思路，若邏輯有誤，責任非肇因於我。殊不知，仰賴了別人觀點，影響的卻是我們自己的人生劇本。倘若真納入他人意見，務必思考是否和自己的論點一致相符。

最後，將這些思考過程重新整理之後，也有同學在文本之外，開展更多可能──倘若尾生能至橋上、視野開闊之處等待女子，是否相較前面討論更兩全其美？無論所選為何，寫下自己的理由時，我們納入環境、條件的多重考量，不落入他人經驗的窠臼，可視為一場批判思考練習，也是為自己進行一次愛情觀的辯證。

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