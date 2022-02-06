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完美主義=心智脆弱？若要達到完美 你得先學會稱讚自己

聯合新聞網 / 天下雜誌出版
傑森‧塞爾克博士、愛倫‧里德博士新書《正向專注力》。示意圖／Ingimage
傑森‧塞爾克博士、愛倫‧里德博士新書《正向專注力》。示意圖／Ingimage

有完美主義者心態的人，很快會忽略自己做得好的事。即使優秀的球員揮出全壘打，但他會接著說：「是啊，可是我今天防守的不好。」即使簡報很成功，但她會說：「是啊，可是人家問的那個問題，我準備不足。」儘管那天吃的都是健康的食物，但他會說：「是啊，可是我應該要把健身時間再拉長一點。」完美主義者一有了好表現時，就只會覺得本該如此，不承認做得好是自己的功勞。

完美主義可能是心智脆弱的表現

有完美主義者心態的人，就只會聚焦在不完美上。你是這種 99 件事都做得不錯，只有一件事執行得不夠理想，到頭來卻會因為這次不完美，而不斷責怪自己的人嗎？如果是的話，我希望你明白，這麼做絕對是心智脆弱的一種表現。雖然對自己期望很高是件好事，不過，著眼於不完美的地方，而不是自己做得好的地方，卻是大錯特錯。

（本文出自《正向專注力》，未經同意禁止轉載。)
（本文出自《正向專注力》，未經同意禁止轉載。)
一般而言，一個人越成功，外部的「讚美」就會越少。在高層級的競爭裡，我們只有運用跟自己對話的方式，以決定自信心的高低。假如完美主義者心態影響了我們跟自己的對話，焦慮和壓力就會開始增加，而績效表現和自信心，就會開始降低。隨著競爭的程度越高，完美主義者心態的負面影響，也會跟著增加。

或許你會想，到底自信心有多重要呢。自信心是人類績效表現的頭號變因。記住：專注在問題上，會削弱你的自信心，而專注在解決方案上，則會增長你的自信心。

學會自己稱讚自己

讓我們再說一遍：自信心是人類績效表現的頭號變因。假如一個人相信自己能完成某件事的能力，他成功的機率就會大幅增加。如果一個人沒有自信心，事實證明，他就更難創造出理想的成果。完美主義者心態會摧毀各種績效表現水準的自信心，而且隨著競爭的層級變高，它所帶來的負面影響，也會跟著加深。當你持續著眼於自己不足的部分，就會時時提醒自己，到底有多麼不足。當你沒有養成認同自己的習慣，就連做得好的小事也不給自己一點功勞的話，你就不會提醒自己，你可以成功。

傑森‧塞爾克博士、愛倫‧里德博士新書《正向專注力》。示意圖／Ingimage
傑森‧塞爾克博士、愛倫‧里德博士新書《正向專注力》。示意圖／Ingimage

肯定自己，就能產生加緊努力的動力

完美主義者之所以會漸漸削弱自己的自信心，並不是因為他們對自己期望很高，而是因為他們一直用非常負面的方式來評估自已。他們不會認可自己的好表現，把正向的成果視為理所當然，而只著眼在自己不足的部分。強迫自己真的肯定自己好的成績，需要強大的心理韌性。

與其著眼於不完美的地方，要轉而看重自己能做什麼，進而有所改進。事實上這是頗為矛盾的。如果你真的想要當個完美的人，你的思考方式一定不能像個完美主義者。學會了著眼於「什麼事情我做得很好」，以及「我想要改進的是什麼」，最有可能在績效表現上至臻盡美。

（本文出自《正向專注力》，作者：傑森‧塞爾克博士、愛倫‧里德博士）

書摘

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