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血清社區監測出爐「隱藏個案少」 陳時中：社區算安全

本土高雄增6例、桃園9例 「做美甲也確診」列隔日案號

閱讀數學／既受歡迎又體弱多病的人氣王？(下)

聯合新聞網 / 賴以威（數感實驗室）
新冠肺炎疫情嚴峻，你身邊友「人氣王」嗎？那可能要當心了。示意圖／ingimage
新冠肺炎疫情嚴峻，你身邊友「人氣王」嗎？那可能要當心了。示意圖／ingimage

上周我們提到「友誼悖論」，因為一群朋友中存在著人氣王，所以平均來說，朋友的朋友數目，會比每個人的朋友數來得多。而這些人氣王在疫情時，是最需要特別注意的人。2009年，H1N1流感爆發時，哈佛大學和加州大學認為「友誼悖論」，或許可以及早遏止流感的傳播。雖然現實生活中，人際網路關係圖很難被完全建立，但人氣王倒是不難找到：只要問問大家

「你認識誰朋友很多？」

問個幾次，核心朋友很快就會被找出來。他們先隨機找了319位大學生監測健康狀況，再透過上述方法找出另外的425位人氣王。結果比起其他人，人氣王平均被傳染流感的時間，比一般人早了14到69天。原因或許你也已經知道了，人氣王交友廣闊，相對的，也更容易被傳染到疾病。

這次的covid-19疫情也有類似的狀況，印第安納大學調查了近千名的學生染病的狀況，並請他們指出人氣王。結果顯示，一般大學生被感染的比例是14%，但人氣王的感染率高達23%，比一般人高了1.64倍。這個結果告訴我們兩件事：

人氣王是一群與職業無關的高風險族群，要特別注意自己的安全。

人氣王很可能在生病後將成為熱點，一個不小心將引發超級傳播事件，造成疫情擴散。

換句話說，如果今天沒有限制社交距離，沒有限制活動，沒有疫苗限制時，人氣王應該要趕快接種疫苗。因為，將人氣王從傳染鏈上拿掉，相對可以減少最多的傳染路徑。防疫期間，如果你認識哪一位人氣王，或你本身就是同儕間的人氣王，請特別注意自己的身體安全，不只因為你是高風險族群，同時你的健康，也會關係到很多周遭親友的健康。

本篇文章與數感實驗室吳恩淇共同完成。

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