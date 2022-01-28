歐生想續留台學華語卻被趕出境？外交部澄清：並非事實

外交部2020年起推出「台歐連結獎學金」，今年共有443名來自英、法、德、捷克等 17 個歐洲頂尖名校的精英學生來台學華語，其中不少學生有意在台深造，打算延長交換期限，未料外交部卻要求有意申請續留台灣的學生，必須儘速買機票在3月簽證到期前離境，之後再重新申請獎學金入境。外交部今天表示，由於個別受獎生續留台灣所涉及的簽證延長問題不一，外交部十分重視並正積極處理，外國學生獲告知須被迫離境，並非事實。

外交部說明，如果本國學校及歐洲學生的母校雙方皆同意學生延長交換期限，行文外交部領事事務局並附相關證明，外交部可協助辦理簽證。實務上，已有北部某大學的此類學生成功申請辦理；若是以台歐連結獎學金來台灣研習華語，期滿擬繼續留在台灣研習華語者，只要有就讀學校出具三個月註冊證明，外交部可據以協助辦理簽證；若台歐連結獎學金學生交換期滿，擬續於台灣改為就讀正式學位，外交部也將專案協助申辦簽證。

外交部指出，從去年開始推動「台歐連結獎學金」計畫，主要是為了具體回應歐盟「連結歐亞策略」及英國「全球不列顛」願景，並爭取歐洲優秀學生來台進行交換及學習華語，同時協助推動我國「2030國家雙語」政策。上年共有我國內18所大學以「校對校」的合作方式，招收歐洲17國的467位學生來台灣，並在外交部協助下專案簽陳中央流行疫情指揮中心同意，在嚴守我防疫規定及確認各項防疫措施無疑下入境，首年執行率達93%。這項計畫除了彰顯我國內高教品質及華語教學的國際競爭力外，也顯示歐洲各國肯定我國家的民主活力及社經發展成果。

外交部表示，對去年國內18所大學協助辦理台歐連結獎學金計畫表示由衷謝意，今年在既有良好基礎上，將擴大由國內20所大學與歐洲26國的大學合作，招收600名歐洲學生來台學習華語或交換，希望有限資源能盡量擴散至更多學生，促成台歐交流合作，也希望國內各大學持續支持及協助推動台歐連結獎學金計畫。