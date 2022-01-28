快訊

「虎」你賺大錢！大樂透春節加碼連開15天 獎號看過來

印度男打了2劑AZ仍確診！北市晚間公布足跡 曾赴移民署、健保署

歐生想續留台學華語卻被趕出境？外交部澄清：並非事實

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
台灣大學、政治大學、東華大學、中山大學、成功大學、暨南大學等六所國立大學國際長，今日下午齊聲呼籲外交部協助「台歐連結獎學金」加簽。記者趙宥寧／翻攝
台灣大學、政治大學、東華大學、中山大學、成功大學、暨南大學等六所國立大學國際長，今日下午齊聲呼籲外交部協助「台歐連結獎學金」加簽。記者趙宥寧／翻攝

外交部2020年起推出「台歐連結獎學金」，今年共有443名來自英、法、德、捷克等 17 個歐洲頂尖名校的精英學生來台學華語，其中不少學生有意在台深造，打算延長交換期限，未料外交部卻要求有意申請續留台灣的學生，必須儘速買機票在3月簽證到期前離境，之後再重新申請獎學金入境。外交部今天表示，由於個別受獎生續留台灣所涉及的簽證延長問題不一，外交部十分重視並正積極處理，外國學生獲告知須被迫離境，並非事實。

外交部說明，如果本國學校及歐洲學生的母校雙方皆同意學生延長交換期限，行文外交部領事事務局並附相關證明，外交部可協助辦理簽證。實務上，已有北部某大學的此類學生成功申請辦理；若是以台歐連結獎學金來台灣研習華語，期滿擬繼續留在台灣研習華語者，只要有就讀學校出具三個月註冊證明，外交部可據以協助辦理簽證；若台歐連結獎學金學生交換期滿，擬續於台灣改為就讀正式學位，外交部也將專案協助申辦簽證。

外交部指出，從去年開始推動「台歐連結獎學金」計畫，主要是為了具體回應歐盟「連結歐亞策略」及英國「全球不列顛」願景，並爭取歐洲優秀學生來台進行交換及學習華語，同時協助推動我國「2030國家雙語」政策。上年共有我國內18所大學以「校對校」的合作方式，招收歐洲17國的467位學生來台灣，並在外交部協助下專案簽陳中央流行疫情指揮中心同意，在嚴守我防疫規定及確認各項防疫措施無疑下入境，首年執行率達93%。這項計畫除了彰顯我國內高教品質及華語教學的國際競爭力外，也顯示歐洲各國肯定我國家的民主活力及社經發展成果。

外交部表示，對去年國內18所大學協助辦理台歐連結獎學金計畫表示由衷謝意，今年在既有良好基礎上，將擴大由國內20所大學與歐洲26國的大學合作，招收600名歐洲學生來台學習華語或交換，希望有限資源能盡量擴散至更多學生，促成台歐交流合作，也希望國內各大學持續支持及協助推動台歐連結獎學金計畫。

外交部 華語 簽證

延伸閱讀

北市晚間再公布1確診足跡 已打2劑AZ遭突破感染

歐生想續留台學華語卻被趕出境 6校國際長齊轟外交部

274名境外生暫緩入住集中檢疫所 大學批年假前通知太趕

布林肯通電王毅 外交部：美方已排定向我簡報

相關新聞

歐生想續留台學華語卻被趕出境？外交部澄清：並非事實

外交部2020年起推出「台歐連結獎學金」，今年共有443名來自英、法、德、捷克等 17 個歐洲頂尖名校的精英學生來台學華...

Back to 1919「畫說臺鐵與臺灣建築遺產展」─感受臺灣火車站的各種風情

力麗社會福利慈善事業基金會「Back to 1919」與力宇教育合作，推出三支以臺灣鐵道建築為主題的影片，本集將分享火車站的建築特色，以不同的時期、建築方式，讓大家感受火車站各具特色的多元風情。

《邪惡與瘋狂》的一念之差：李棟旭雙重人格的對抗與合作

《Bad and Crazy 邪惡與瘋狂》為《驅魔麵館》導演劉先東、編劇金新春再度合作的驚悚動作電視劇，找來李棟旭飾演一心想升官的警監柳秀悅，以及因《魷魚遊戲》備受關注的魏嘏雋飾演另一人格K。由兩位演員分飾不同人格，雖然無法欣賞演員人格切換的表演，但卻透過兩個人格並存時的對話以及性格落差，製造出不少笑點。

疫情下線上博物館成趨勢 台北探索館建置虛擬實境展廳

台北市政府觀光傳播局今天表示，為了因應新型態旅遊發展趨勢與疫情的不確定性，觀傳局強化推廣台北探索館展示內容，建置「台北探...

紐時賞析／名人瘋創美妝品牌 粉絲應接不暇

Anya Dua, the 17-year-old founder of Gen Z Identity Lab, an ...

紐時賞析／社群百萬人氣 未必能轉化為書籍買氣

A book by Billie Eilish seemed like a great bet. One of the ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。