東海大學新任校長張國恩接任 打拚東海成未來大學

東海大學新、舊任校長今天下午舉行交接典禮，由曾任國立台灣師範大學校長張國恩接任第十任校長，張致詞坦言，目前大學面臨有史以來最大挑戰，他展望東海大學成為未來大學、網路化大學標竿，帶領師生打破圍牆，走出校園接軌國際。

今天下午三點，東海大學路思義教堂舉辦新、舊任校長交接典禮，在董事長吳清邁見證下，由卸任校長王茂駿交接給第十任校長張國恩，台中市副市長令狐榮達、前立法院長王金平、前教育部長吳清基、前交通部長葉匡時、彰化縣副縣長林田富與各校校長等人都在台下觀禮。

王茂駿致詞表示，帶領學校6年來與行政團隊一起打拚，在英國泰晤士(THE)評比中，東海大學全球排名表現亮眼，在國內非醫學類私校中，連續兩年排名第一；2021 TCSA《台灣企業永續獎》，學校從國內卓越大學中脫穎而出，連續兩年獲得這項代表國內最永續，也最具社會影響力大學的殊榮。