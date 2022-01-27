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疫情下線上博物館成趨勢 台北探索館建置虛擬實境展廳

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
虛擬實境展廳的互動。圖／觀傳局提供
虛擬實境展廳的互動。圖／觀傳局提供

北市政府觀光傳播局今天表示，為了因應新型態旅遊發展趨勢與疫情的不確定性，觀傳局強化推廣台北探索館展示內容，建置「台北探索館‧虛擬實境展廳」，打破時間、空間與疫情下的種種限制，提供民眾多元觀展方式，透過電腦、平板、手機等電子裝置，不須到現場即可身歷其境線上觀賞展覽，漫遊台北探索館。

觀傳局表示，台北探索館位於台北市政府市政大樓內，館內不僅展示台北的城市記憶，也展現城市的自然生態及藝術文化風情，展場以活潑、新穎、互動的展示方式，深受民眾喜愛。

觀傳局表示，近年受到新冠肺炎疫情影響，線上旅遊或線上博物館已成為在家體驗的新趨勢，為延展實體展覽場域及有效推廣展覽，觀傳局運用720度環景攝影技術，實境拍攝呈現高畫質4億像素的展覽內容，並透過沉浸式的互動情境導覽，結合超過50處資訊解說熱點、語音導覽、影片介紹，以及隱藏在虛擬實境展廳中的趣味彩蛋互動，讓參觀者不出門也能探索台北城市故事。

台北探索館以720度環景高畫質實景拍攝。圖／觀傳局提供
台北探索館以720度環景高畫質實景拍攝。圖／觀傳局提供

觀傳局 疫情 北市

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