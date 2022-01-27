疫情下線上博物館成趨勢 台北探索館建置虛擬實境展廳

台北市政府觀光傳播局今天表示，為了因應新型態旅遊發展趨勢與疫情的不確定性，觀傳局強化推廣台北探索館展示內容，建置「台北探索館‧虛擬實境展廳」，打破時間、空間與疫情下的種種限制，提供民眾多元觀展方式，透過電腦、平板、手機等電子裝置，不須到現場即可身歷其境線上觀賞展覽，漫遊台北探索館。

觀傳局表示，台北探索館位於台北市政府市政大樓內，館內不僅展示台北的城市記憶，也展現城市的自然生態及藝術文化風情，展場以活潑、新穎、互動的展示方式，深受民眾喜愛。