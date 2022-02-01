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【流行英文】商業科技必懂字PFP、VC、GameFi 是什麼意思？

聯合新聞網 / 希平方

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看完後，有沒有突然覺得資訊爆炸呢？科技在進步，我們的英文也要進步，今天小編就來幫小編整理一些很潮的流行用語吧！

VC

這個字小編剛聽到還真的不知道是什麼意思，其實 VC 就是 venture capital 「創業投資、風險投資」的意思，以最簡單的方式來說，就是投資並協助未上市的新創企業，通常風險會比較高、報酬也相對地會很可觀。

It’s reported that the United States has by far the world's biggest venture capital industry.（據報導，美國現在擁有全世界最大的創投產業。）

那從事創業投資的人，英文也稱作 venture capitalist。

PFP

這也是個蠻實用的縮寫喔，其實 PFP 就是指 profile picture，也就是我們在各個社群網站上的「個人頁大頭照」，在區塊鏈社群中 PFP 也逐漸變成了可以交易的商品，或是被當作身分地位的象徵。

I love your new PFP. You look great!（我愛你的新頭貼。超好看欸！）

GameFi

這個字也是隨著區塊鏈市場的成長而出現的字，GameFi 也稱作 Play to Earn，有些人會翻譯成「玩賺」、「邊玩邊賺」，就是用玩遊戲的方式賺取加密貨幣、NFT 等等，是不是聽起來很誘人呢？

There is no doubt that one of the hottest things in the cryptocurrency world right now is GameFi.（毫無疑問地，現在加密貨幣世界中最熱門的就是 GameFi。）

I don’t think these Play-to-Earn games are 100 percent legit, but I might still give them a go.（我不認為這些邊玩邊賺的遊戲是完全合法的，但我可能還是會玩玩看。）

FOMO

如果你是希平方忠實粉絲的話，應該已經在以前的專欄學過這個字了，這裡再幫大家介紹一下這個字。FOMO 其實就是 fear of missing out 的縮寫，表示「錯失恐懼」，就是指人們害怕自己錯過一些時事、錯過朋友在討論的事情、錯過出去玩的機會等等。

Don’t miss out on our new NG English episode or you might get FOMO!（別錯過我們 NG 英文的新集數，不然你可會後悔喔！）

JOMO

和 FOMO 相反的則是 JOMO，也就是 joy of missing out 的縮寫，表示「錯過的喜悅」，其實就是在說沒參與到各種流行的活動和時事也沒關係，錯過反而才開心，不用讓自己為了跟風而累得半死。

Are you tired of FOMO? Embracing JOMO will leave you feeling refreshed.（跟風跟到心好累？學會改變心態，錯過，讓自己更快樂。）

這些字在網路上也有很多相關文章報導和討論，有興趣的話也可以去研究看看喔！

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【更多學英文資源，詳見《希平方》】

美國 創業 希平方

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