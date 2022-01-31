這些習俗自古就有！8大經典春節詩詞 看古人如何過農曆新年

農曆春節即將到來，過年是一年之中的大節日，貼春聯、吃年夜飯、守歲圍爐、穿新衣、出門拜年走春各種活動，許多古代的文人墨客在過年時寫下了經典詩詞，一起來品讀這些作品，看看古人是如何過農曆新年。

1.《元日》 北宋•王安石

爆竹聲中一歲除，春風送暖入屠蘇。 千門萬戶曈曈日，總把新桃換舊符。

這首是描寫過年情景最耳熟能詳的詩，元日是大年初一，古代的爆竹不是火藥，而是去燃燒竹竿，據說竹子的爆裂之聲可以驅鬼避邪，屠蘇是指喝屠蘇酒，同時家門上還要換掉舊的桃木板，懸掛上繪有神像的新桃木板，而現代則是會在門上貼春聯。

2.《除夜作》唐•高適

旅館寒燈獨不眠，客心何事轉悽然。 故鄉今夜思千里，霜鬢明朝又一年。

高適是唐代著名的邊塞詩人，常年在邊塞任職不能時常返家，在除夕之夜也不能與家人團聚，此詩描述遊子過年時在外漂泊思念故鄉、家人之情。

3.《守歲》唐•李世民

暮景斜芳殿，年華麗綺宮。 寒辭去冬雪，暖帶入春風。 階馥舒梅素，盤花卷燭紅。 共歡新故歲，迎送一宵中。

唐太宗李世民點出了除夕是冬末迎春的季節，皇宮內外都熱鬧迎新年，擺上供品準備蠟燭敬神祭祖，舉國一起守歲辭舊。

除夕是冬末迎春的季節。示意圖／ingimage

4.《迎春》清•盧道悅

律轉鴻鈞佳氣同，肩摩轂擊樂融融。 不須迎向東郊去，春在千門萬戶中。

新年開始，到處都是美好的佳節氣氛，路上充滿了擁擠的人潮與車潮，想迎接春天不必特別跑到郊外去，春天就在每一條大街小巷、每一家每一戶之中。

年貨街有許多現代春節應景的傳統甜食。圖／聯合報系資料照

5.《除夜》宋•戴復古

掃除茅舍滌塵囂，一炷清香拜九霄。萬物迎春送殘臘，一年結局在今宵。 生盆火烈轟鳴竹，守歲筳開聽頌椒。野客預知農事好，三冬瑞雪未全消。

過年要大掃除、以香拜祖、爆竹除舊、守歲喝椒酒祝壽長輩，希望新的一年是瑞雪兆豐年。

6.《田家元日》唐•孟浩然

昨夜鬥回北，今朝歲起東。我年已強仕，無祿尚憂農。 桑野就耕父，荷鋤隨牧童。田家佔氣候，共說此年豐。

北斗星的斗柄轉向東方，新的一年又開始了，孟浩然已進入四十歲，本應出仕，大有作爲，卻未曾得到一官半職，即便如此他仍不以物喜不以己悲，隱居躬耕，農民推測這一年會是豐收年，他也期盼來日得到引薦入仕。

7.《青玉案·元夕》宋•辛棄疾

東風夜放花千樹。更吹落、星如雨。寶馬雕車香滿路。鳳簫聲動，玉壺光轉，一夜魚龍舞。蛾兒雪柳黃金縷。笑語盈盈暗香去。眾里尋他千百度。驀然回首，那人卻在，燈火闌珊處。

元夕為正月十五，也就是元宵節，此闕詞描述滿城的花燈就像一夜春風吹開了千樹萬樹的繁花，煙火又如繁星墜地，路上人車交錯，偶一回頭，卻發現自己尋找的心上人站立在昏黑的幽暗之處，此外也有一說指辛棄疾當時不受重用，滿腹長才無法施展，心懷惆悵只能在一旁孤芳自賞，就像不肯同流合污的高士。

圖為台南鹽水月津港燈節。記者吳淑玲／攝影

8.《祝英台近·除夜立春》宋•吳文英

翦紅情，裁綠意，花信上釵股。殘日東風，不放歲華去。有人添燭西窗，不眠侵曉，笑聲轉、新年鶯語。 舊尊俎。玉纖曾擘黃柑，柔香系幽素。歸夢湖邊，還迷鏡中路。可憐千點吳霜，寒銷不盡，又相對、落梅如雨。

這闕詞書寫濃厚的春節氣氛，客居他鄉的遊子懷念佳人和回憶舊日的溫馨家庭生活，可惜身處之地只有白雪與落梅。