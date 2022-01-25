現存最早的國家檔案為何 檔案局解開神秘面紗

國家發展委員會檔案管理局成立滿20年，檔管局典藏眾多國家檔案，堆疊起來竟超過50座台北101樓高。檔案局表示，在目前保存的國家檔案中，其實不是政府文書，而是1743年民間交易的古文書契。

檔案局推出的檔案樂活情報特刊「探索檔案．人」，帶領民眾「揭密．國家檔案」，從國家記憶寶庫精選歷史最悠久、從海外千里歸返、民間私人捐贈、最能體現民主自由以及燦爛時光影像，探索大眾眼中神祕的國家檔案。

檔案局指出，現存最早的國家檔案，其實是1743年民間交易的古文書契。為何私人蒐藏的契約，會變成國家檔案？原來是日治初期，政府為了闢建台南刑務所（今台南監獄）、法院及宿舍，大規模徵購民間房地產，使得這些買賣契約大量集中保存。檔案局後來得知這批檔案深具歷史價值，便向台南監獄徵集，推動後續典藏與開放應用，重現散落的百年記憶。

檔案局說，這批房地交易契約也蘊藏人民相互協助的溫暖故事。例如1824年時，台南府衙差役們擔心若工作發生事故，造成家屬生活困頓，於是一同前往城隍廟立誓約，規定有同僚因故去職或喪命時，頂替者必須支付家屬的生活資金。若是有人背信忘義，可先由立約人共同分攤資金，再鳴官追究責任，體現當時民間互助會的精神。