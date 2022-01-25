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現存最早的國家檔案為何 檔案局解開神秘面紗

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
1987年解嚴令為見證臺灣民主轉型的珍貴檔案瑰寶。圖／國發會檔案管理局提供
1987年解嚴令為見證臺灣民主轉型的珍貴檔案瑰寶。圖／國發會檔案管理局提供

國家發展委員會檔案管理局成立滿20年，檔管局典藏眾多國家檔案，堆疊起來竟超過50座台北101樓高。檔案局表示，在目前保存的國家檔案中，其實不是政府文書，而是1743年民間交易的古文書契。

檔案局推出的檔案樂活情報特刊「探索檔案．人」，帶領民眾「揭密．國家檔案」，從國家記憶寶庫精選歷史最悠久、從海外千里歸返、民間私人捐贈、最能體現民主自由以及燦爛時光影像，探索大眾眼中神祕的國家檔案。

檔案局指出，現存最早的國家檔案，其實是1743年民間交易的古文書契。為何私人蒐藏的契約，會變成國家檔案？原來是日治初期，政府為了闢建台南刑務所（今台南監獄）、法院及宿舍，大規模徵購民間房地產，使得這些買賣契約大量集中保存。檔案局後來得知這批檔案深具歷史價值，便向台南監獄徵集，推動後續典藏與開放應用，重現散落的百年記憶。

檔案局說，這批房地交易契約也蘊藏人民相互協助的溫暖故事。例如1824年時，台南府衙差役們擔心若工作發生事故，造成家屬生活困頓，於是一同前往城隍廟立誓約，規定有同僚因故去職或喪命時，頂替者必須支付家屬的生活資金。若是有人背信忘義，可先由立約人共同分攤資金，再鳴官追究責任，體現當時民間互助會的精神。

檔案局保存的國家檔案中，還包括從海外歸返歷時102年的文書檔案；私人與民間團體捐贈的珍貴文書，其中以李友邦將軍對日抗戰歷程，以及蘆洲李氏家族文獻史料檔案的數量與類型最為豐富；此外，見證我國從威權轉型民主政體的瑰寶，也是國家檔案典藏特色之一，例如1987年揮別長達38年戒嚴體制的那一紙解嚴令，成為見證台灣民主轉型的瑰寶。

現存最早的國家檔案，是1743年民間交易的典契古文書。圖／國發會檔案管理局提供
現存最早的國家檔案，是1743年民間交易的典契古文書。圖／國發會檔案管理局提供

台南 監獄 抗戰

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