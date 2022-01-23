疫情下另類環遊世界 台北酷課雲上架85支英文生活短片

近年因新冠肺炎疫情影響，全球受疫情影響無法正常出國旅遊，僑委會邀集英語系國家橫跨3大洲6國海外青年志工，共計85支英文生活短片，今年1月於台北酷課雲「酷課雲僑校專區」上架。

受疫情影響，世界旅遊組織統計2021年的國際遊客人數相較於2019年已經大幅地降低70%至75%。

教育局表示，此次共同推出全新主題「跟著海外學生一起環遊世界！」供台北市學生藉由非同步的方式與海外學生共同探索海外文化，藉此了解各國的文化特色與地形景觀，同時提升英語學習動機。

僑委會邀請英語系國家的華裔志工拍攝85部英文生活短片，分別包含了美國11個不同州屬的海外志工，以58部影片呈現美國不同區域的特色有夏威夷的海島風情與密西根州的嚴寒冬雪等不同景觀特色，亦有針對美國知名學府麻省理工學院、哈佛大學校園生活巡禮介紹影片，還有16部影片囊括了加拿大的東西岸兩大城市的特色，及9部影片介紹台灣學生打工度假的第一首選國度澳洲及紐西蘭。

教育局表示，英國也有2支影片，此次邀請到一對可愛的英國志工帶領大家探索英倫小鎮。透過海外志工的角度介紹僑居城市地形景觀、節慶文化、當地特色美食以及運動賽事等主題，供台北市學生藉由非同步的方式與海外學生共同探索海外文化，藉此了解各國的文化特色與地形景觀，同時提升英語學習動機。

僑委會與台北市政府教育局自去年起共同攜手推出「酷僑專案」，推動僑校數位教學師培、規劃僑生專屬網路課程、設置酷課雲僑教專區及辦理國際學伴活動等合作方案，推廣台北酷課雲平台提供海外1054間僑校使用。