寫作教室／青少年談愛 用批判之眼初探《愛的辯證》（上）

青少年的情緒、情感正值奔放，投身課業學習之餘，能有一個公開場合和同儕一起談情論愛，機會相對的少，難得在高中課堂談到洛夫〈愛的辯證〉時，我們可以一起檢視自己如何看待愛情，進一步，試著以批判的眼光，看看自己何以有這樣的價值觀。

首先看清楚〈愛的辯證〉故事中，尾生與女子的愛情故事在作者筆下演繹了兩種表現，方式一是癡迷且至死不渝，方式二是權衡變通，顧全生命。讀懂了這兩種版本的表現，接著，請全班同學選邊站，一邊提醒選擇的過程中需要思考自己的「為什麼」──什麼原因讓我傾向這種選擇？甚至更進一步，為什麼我會採納、接受那樣的原因？

每位同學都須上台，簡要寫下自己從式一、式二中選擇的理由，藉著各種說法並陳的黑板版面，大家相互參照，進行「批判思考」的初步練習。普遍而言，支持式一同學所回答的理由包含「愛情，就是要全然的信任對方」、「愛就是要為對方付出一切」。這種回答方式，較近於單憑信念、直覺式的回答。容易遭受其他同學質疑的是：自己性命都危在旦夕了，難道不重要嗎？愛情中的全然信任、自我付出難道可以無限上綱嗎？

接著，我再提問：同學有想過自己是何時形成這種信念的嗎？是從故事或影片而來？或是聽他人說？欲回答這一題可能較為困難，學生多半就此打住。但若能思索到這一步，或者重新思考原先奉行的標準是否合宜？無論結果如何，都是一段批判思考的運作。

選擇式二的人有幾種回答方式，有的是直接貼上「好傻」、「不值得」的形容詞。對此，我會進一步詢問學生判斷的理由，請他們再接著說明。「留得青山在，日後有無限可能」也是大宗的看法，而以上看法也被支持式一的同學質疑，這樣的愛情觀是否不夠真誠竭心？接著便有人回應：「對方不來，是其失約再先，不能怪尾生不等待……」。以上的討論，正是請同學就細節釐清，並拉出自我標準。此時的標準無分好壞對錯，先求論述合理。

「愛情」應當如何展現？一節課下來，我們互相提出質疑、就問題檢視，為批判思考進行暖身練習。