快訊

未掌握員工去西堤用餐 亞旭再吃30萬罰單

6妻妾全跑…雷洪自認「長進了」 悟出感情道理：不能這樣經營

「臺灣原住民族傳統命名文化特展」即起國圖展出

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
原民會與國家圖書館合辦的「O ngangan no niyah自己的名字：臺灣原住民族傳統命名文化特展」即日起到2月27日止在國家圖書館展覽室展出。圖/原民會提供
原民會與國家圖書館合辦的「O ngangan no niyah自己的名字：臺灣原住民族傳統命名文化特展」即日起到2月27日止在國家圖書館展覽室展出。圖/原民會提供

原民會與國家圖書館合辦的「O ngangan no niyah自己的名字：臺灣原住民族傳統命名文化特展」今舉行開展記者會，16族群代表上台分享使用傳統名字的心路歷程及文化意義，布農族的乜寇‧索克魯曼回憶，回復傳統名字後，他反而陷入內在認同的風暴，一年後的某天醒來，突然覺得使用傳統名字是再自然不過的事，猶如點燃一把火，照耀了自身族群認同，也鼓勵族人一起點燃更多火炬。

原民會主委夷將·拔路兒Icyang Parod表示，原住民族能夠登記回復原住民族傳統名字，得來不易。他指出，原住民族過去四百年來，歷經強賜漢姓、皇民化政策改日本姓氏，以及國民政府強制要求改用漢姓漢名，直到1984年台灣原住民族權利促進會訴求恢復原有名字，才終於在1995年通過「姓名條例」修正案，2003年漢字音譯傳統姓名與漢人姓名皆可羅馬拼音並列登記。但直至今日，主流社會對原住民族傳統命名的歷史文化仍不瞭解，希望藉由特展讓國人認識原住民族命名文化、創造更友善的國家社會。

屬於中壯世代的乜寇‧索克魯曼分享，當年一退伍，他就到戶政事務所登記回復傳統姓氏，想跟祖先站在同一列，沒想到自己還沒準備好，於是長達一年的時間陷入內在認同的風暴。他說，早年教育與環境讓他充滿自卑，當名字回復，他發現自己再也無從閃躲，甚至一度想要再改成漢名，好在有信仰支撐著他，某天早晨他醒來，突然感到撥雲見日，認為擁有傳統姓氏很自然，本來就該如此。

乜寇‧索克魯曼說，回復傳統名字，就等於是為自己點了一把火，如果他這一輩都沒能做到回復傳統姓氏，下一代就更不會有力量跟動力恢復，因此他想鼓勵族人一起恢復傳統姓氏，點燃更多火炬。

原民會表示，展覽以迷宮為隱喻，包含「歷史的錯置」、「正義的指向」、「曲徑再探索」及「出口的姿態」等4個展區主題，帶領民眾走過外來政權剝奪名字的過程、爭取正名的迂迴，並感受各族群珍貴的傳統命名文化展望前行，特展自1月22日起至2月27日止，在國家圖書館展覽室展出。

「O ngangan no niyah自己的名字：臺灣原住民族傳統命名文化特展」今舉行開展記者會，邀請16族群代表上台分享使用傳統名字的心路歷程及文化意義。圖/原民會提供
「O ngangan no niyah自己的名字：臺灣原住民族傳統命名文化特展」今舉行開展記者會，邀請16族群代表上台分享使用傳統名字的心路歷程及文化意義。圖/原民會提供

原住民 圖書館 羅馬拼音

延伸閱讀

影／原住民族傳統命名文化特展開幕 舒米恩獻唱

《原住民身分法》違憲爭議：沒有原住民的名字，就不是原住民嗎？

沒授權就跳奇美部落「勇士舞」 原民會挨告求償300萬元

「別管誰與魔鬼共舞」 鍾佳濱拋題挑戰莊瑞雄周春米

相關新聞

【口說英語充電站】Scratch that! 是什麼意思？跟「抓」有關係嗎？

你知道 Scratch that. 是什麼意思嗎？一起來和希平方學學道地的口語用法吧！

【文法小學堂】名詞子句、副詞子句、形容詞子句 差在哪裡呢？

希平方文法小學堂開課囉，今天我們要來統整以下常見的子句類別：名詞子句、副詞子句，以及形容詞子句。

閱讀數學／既受歡迎又體弱多病的人氣王？(上)

你常常覺得和朋友比起來，自己的朋友比較少嗎？很遺憾，這不是你的錯覺。平均來說，你朋友的朋友數目，通常會比你的朋友更多。過去，臉書曾統計發現，每位用戶平均有245名朋友...

立體紙雕、3D列印 科教館「玩藝數」即起至4月5日展出

寒假腳步接近，台灣科學教育館歡迎大小朋友到館內參加「玩藝術特展」，有模擬動植物或昆蟲外觀以及空間情境的立體紙雕、以及掀起...

國際小學堂／哈薩克動亂根源 新舊總統權鬥

哈薩克元旦起取消汽車燃料液態瓦斯價格上限，導致價格翻倍飆漲，民眾長期對經濟與政治的不滿爆發，示威由貧窮的西部蔓延至最大城...

國際小學堂／5大要素齊備 俄羅斯出兵平亂

哈薩克總統托卡葉夫五日深夜發表全國電視談話，稱此次暴動為「恐怖威脅」，已請求六個獨立國協國家共組的「集體安全條約組織」（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。