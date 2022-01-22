「臺灣原住民族傳統命名文化特展」即起國圖展出

原民會與國家圖書館合辦的「O ngangan no niyah自己的名字：臺灣原住民族傳統命名文化特展」今舉行開展記者會，16族群代表上台分享使用傳統名字的心路歷程及文化意義，布農族的乜寇‧索克魯曼回憶，回復傳統名字後，他反而陷入內在認同的風暴，一年後的某天醒來，突然覺得使用傳統名字是再自然不過的事，猶如點燃一把火，照耀了自身族群認同，也鼓勵族人一起點燃更多火炬。

原民會主委夷將·拔路兒Icyang Parod表示，原住民族能夠登記回復原住民族傳統名字，得來不易。他指出，原住民族過去四百年來，歷經強賜漢姓、皇民化政策改日本姓氏，以及國民政府強制要求改用漢姓漢名，直到1984年台灣原住民族權利促進會訴求恢復原有名字，才終於在1995年通過「姓名條例」修正案，2003年漢字音譯傳統姓名與漢人姓名皆可羅馬拼音並列登記。但直至今日，主流社會對原住民族傳統命名的歷史文化仍不瞭解，希望藉由特展讓國人認識原住民族命名文化、創造更友善的國家社會。

屬於中壯世代的乜寇‧索克魯曼分享，當年一退伍，他就到戶政事務所登記回復傳統姓氏，想跟祖先站在同一列，沒想到自己還沒準備好，於是長達一年的時間陷入內在認同的風暴。他說，早年教育與環境讓他充滿自卑，當名字回復，他發現自己再也無從閃躲，甚至一度想要再改成漢名，好在有信仰支撐著他，某天早晨他醒來，突然感到撥雲見日，認為擁有傳統姓氏很自然，本來就該如此。

乜寇‧索克魯曼說，回復傳統名字，就等於是為自己點了一把火，如果他這一輩都沒能做到回復傳統姓氏，下一代就更不會有力量跟動力恢復，因此他想鼓勵族人一起恢復傳統姓氏，點燃更多火炬。