閱讀數學／既受歡迎又體弱多病的人氣王？(上)

你常常覺得和朋友比起來，自己的朋友比較少嗎？很遺憾，這不是你的錯覺。平均來說，你朋友的朋友數目，通常會比你的朋友更多。過去，臉書曾統計發現，每位用戶平均有245名朋友，而每位「用戶朋友」的朋友數，平均則有359名好友。為什麼會發生這樣的「友誼悖論」呢？

讓我們用個簡單的例子來了解這個現象吧！假設有4個人，分別是大雄、小夫、胖虎和靜香，邊緣人大雄的朋友只有靜香1人；小夫的朋友有靜香和胖虎2人；胖虎的朋友有靜香和小夫2人；好相處的靜香則和大雄、小夫、胖虎都是朋友，共有3人。平均每人有(1+2+2+3)÷4=2名朋友。想想看，他們會怎麼說自己的朋友有多受歡迎呢？

大雄會說：「我的朋友靜香有3個朋友。」 小夫會說：「我的朋友胖虎有2個朋友，靜香有3個朋友。」 胖虎會說：「我的朋友小夫有2個朋友，靜香有3個朋友。」 靜香會說：「我的朋友大雄有1個朋友，小夫有2個朋友，胖虎有2個朋友。」

大雄、小夫和胖虎，都會覺得朋友靜香比自己受歡迎，不只如此，把這些數字加起來平均，會得到朋友的朋友數是(3+2+3+2+3+1+2+2)÷8=2.25人。

你發現玄機了嗎？沒錯，關鍵在於在「我的朋友」敘述中，最受歡迎的靜香被提到了3次，大雄只被提到1次。大家都知道平均數會受到極端值的影響，像是你和比爾蓋茲的平均資產是500億美金這種冷笑話。

友誼悖論的狀況，就是受歡迎的人被提到很多次，相對的權重增加；不受歡迎的人被提及次數相對少，權重較輕，經過加權平均後，「朋友的朋友數」自然容易比「我的朋友數」多。

在例子中，只有靜香的朋友數量3位，超過2.25位，是所謂的人氣王，也就是一個社交網路中最受歡迎的核心人物，系上的系核。

但，也別急著羨慕，因為疫情時，他們恐怕是最得擔心的人。

(未完待續)

本篇文章與數感實驗室吳恩淇共同完成。