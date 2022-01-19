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「公主下降」！清朝婚禮席次圖曝光 原來固倫、和碩差很大

聯合新聞網 / 綜合報導
《欽定大清會典圖》的「公主婚禮保和殿燕次」為清嘉慶十八年武英殿刊本。圖／取自國立故宮博物院粉專
《欽定大清會典圖》的「公主婚禮保和殿燕次」為清嘉慶十八年武英殿刊本。圖／取自國立故宮博物院粉專

女子結婚傳統俗稱「出嫁」，不過故宮揭密，在古代，公主「出嫁」又稱為「下降」，並曝光清朝公主婚禮席次圖，可觀察出位階差異，讓網友長知識「原來固倫和和碩差很大」。

故宮在臉書粉專公開清朝《欽定大清會典圖》的「公主婚禮保和殿燕次」兩張翻攝照片表示，傳統公主出嫁，又稱「下降」、「出降」或「厘降」，從中可看出公主位階的尊榮。

皇太極時期，皇后所生之女封為「固倫公主」，妃、嬪所生之女封為「和碩公主」，透過封號區別出中宮（皇后）或妃、嬪的嫡庶關係，「固倫」意指國家、朝代、部落，「和碩」則意指一角、角落之意。「固倫公主」與「和碩公主」除了結婚的嫁妝、排場不同以外，訂婚宴也有次數的差異。

故宮說明，「清朝公主的婚事往往帶有濃厚的政治意涵，甚至時常變成與外藩聯盟的籌碼」，同時解析席次圖，清朝公主婚宴在保和殿舉行，此為皇帝每年除夕、正月十五賜宴外藩、王公、大臣的場所，「宗人府、吏部亦在此處填寫宗室等世職黃冊；順治、康熙帝也曾居住於此，順治皇帝甚至就是在保和殿舉行大婚」，看出公主出嫁攸關清政權和皇室威嚴。

網友紛紛回應「原來固倫和和碩差很大」、「對方不論好壞都沒得挑，看來還是做現代人好！」，還有內行指出「在清末吉林省造的錢幣當中，背面的滿文就是寫『gurun』這個字」、「此處『固倫』與『和碩』對稱，即『大國』與『方國』之別」。

故宮

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