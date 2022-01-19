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評台灣影視產業 文策院長李明哲：產銷失衡 像在走鋼索

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
文化內容策進院長李明哲。圖／文策院提供
文化內容策進院長李明哲。圖／文策院提供

文化內容策進院今舉辦年終茶敘，文策院李明哲除說明去年工作成果與未來展望，談及近來頻頻創造話題的台灣影視產業，李明哲說，看起來火好像有點起來，但產、銷必須平衡，若只有支持創作，卻沒有一併扶持銷售端，反而會像在走鋼索，就他看來，台灣影視產業現在的狀態就像在走鋼索。

李明哲表示，他接任文策院院長7個月以來，在思索的是如何促進文化內容產業的進步，什麼樣才叫做一個好的產業？好的產業該有什麼特性？他認為，從作品到產品是一段遙遠的距離，從產品要變成產業亦然，不是只有支持作品就可以促進產業進步，「台灣一年投50億拍電影，就會出現好萊塢那樣的電影產業嗎？」

他表示，文化內容產業大致分成創作者、經營者兩個主要角色，過往多傾向支持創作者，但其實創作者、經營者兩邊應該同時策進。

談及台灣影視產業，李明哲則說，台灣影視產業現在就像在走鋼索，火看似有點起來，但產業要起來，必須達到產銷平衡，就像種水果，產製質量提升的同時，也必須搭配買端的力量，「當然有人點火絕對是好事，但不能只點『產』這一端的火，『銷』這端也要扶持。」他還說，點火要點得很小心，假設吸引了大量民間資金投入，最後卻全部賠錢，接下來就再也沒有投資方敢進場。

此外，有關台灣漫畫創作者重要平台的「CCC創作集」去年一度傳爭議，編輯部更集體辭職、解散，李明哲說，爭議已經落幕，今年上半年也預計新增收費機制，未來收費金將回饋給出版社，或將作品授權給漫畫家，文策院僅收取基本手續費用。

李明哲 文策院 電影

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