【口說英語充電站】Scratch that! 是什麼意思？跟「抓」有關係嗎？

午餐時間又快到了，同事在茶水間閒聊，小編又一如往常地在旁邊偷聽他們對話：

A: For lunch I want something light.（午餐我想吃點清爽的。）

B: I can whip up a broccoli salad in 10 minutes. How does that sound?（我可以在十分鐘內快速弄個花椰菜沙拉。聽起來怎麼樣啊？）

A: Scratch that. I want fried chicken.（_____。我想吃炸雞。）

等等～同事 A 最後說的那句 Scratch that. 是什麼意思？是要抓什麼東西啦？

Scratch that. 是什麼意思？

先不要緊張，scratch 的確有「抓」的意思，但 Scratch that. 這個慣用語是指「當我沒說」的意思唷！英英解釋為：forget what I just said「忘記我剛剛說的話」。所以當你想把說出口的話收回來時，就可以講這句話。

那我們再來看幾個 Scratch that. 的使用情境：

A: How about we eat out and go see a movie tonight?（要不然我們今晚去外面吃，然後再看場電影？）

B: Sounds great! Let’s do it.（聽起來很棒餒！就這麼辦吧。）

A: Wait… Scratch that. I just found out I have an exam tomorrow.（等等…當我沒說。我剛發現明天我要考試。）

或是在點餐櫃檯前，你也有可能會這樣臨時改變主意：

Give me a medium Coke… Scratch that. I’ll have a large one.（給我一杯中杯可樂…當我沒說。我要大杯的。）

Forget it.

而除了 Scratch that. 之外，Forget it. 也可以表達很類似的意思，為「算了、沒事」，同樣是可以請對方忘記前面說過的話喔。比方說：

A: What did you just say?（你剛說什麼？）

B: It doesn’t matter. Forget it.（不重要。沒事。）

而 Forget it. 在口語中常常也可以用來表達「沒關係、不必介意」，例如朋友向你道謝時：

A: Thank you very much! You saved my life, really!（非常感謝你！你真的救了我一命！）

B: No biggie—Forget it.（沒什麼啦－－別放在心上。）

或者你要付咖啡錢給朋友時，朋友可能會很阿莎力地說：

A: Hey, how much is my coffee? I’ll Venmo you right now.（嘿，我的咖啡多少錢？我現在轉錢給你。）

B: Oh, forget it. It’s on me.（噢，沒關係啦。我付就好。）

Strike that.

那當你說錯話或要更新前面提到的資訊時，則可以說 Strike that. 意思是「更正、不對」，例如：

My address is 4 Private Drive... No wait, strike that. It's Privet. Sorry.（我家地址是水辣樹街 4 號。等等，更正－－是水蠟樹街。抱歉。）

So we’ll have twelve people coming over for dinner… Strike that: eleven. Tim isn’t coming.（所以說我們有 12 個人要吃晚餐…不對：是 11 人。Tim 不會來。）

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