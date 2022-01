【口說英語充電站】Scratch that! 是什麼意思？跟「抓」有關係嗎？

午餐時間又快到了,同事在茶水間閒聊,小編又一如往常地在旁邊偷聽他們對話:

A: For lunch I want something light.(午餐我想吃點清爽的。)

B: I can whip up a broccoli salad in 10 minutes. How does that sound?(我可以在十分鐘內快速弄個花椰菜沙拉。聽起來怎麼樣啊?)

A: Scratch that. I want fried chicken.(_____。我想吃炸雞。)

等等~同事 A 最後說的那句 Scratch that. 是什麼意思?是要抓什麼東西啦?

Scratch that. 是什麼意思?

先不要緊張,scratch 的確有「抓」的意思,但 Scratch that. 這個慣用語是指「當我沒說」的意思唷!英英解釋為:forget what I just said「忘記我剛剛說的話」。所以當你想把說出口的話收回來時,就可以講這句話。

那我們再來看幾個 Scratch that. 的使用情境:

A: How about we eat out and go see a movie tonight?(要不然我們今晚去外面吃,然後再看場電影?)

B: Sounds great! Let’s do it.(聽起來很棒餒!就這麼辦吧。)

A: Wait… Scratch that. I just found out I have an exam tomorrow.(等等…當我沒說。我剛發現明天我要考試。)

或是在點餐櫃檯前,你也有可能會這樣臨時改變主意:

Give me a medium Coke… Scratch that. I’ll have a large one.(給我一杯中杯可樂…當我沒說。我要大杯的。)

Forget it.

而除了 Scratch that. 之外,Forget it. 也可以表達很類似的意思,為「算了、沒事」,同樣是可以請對方忘記前面說過的話喔。比方說:

A: What did you just say?(你剛說什麼?)

B: It doesn’t matter. Forget it.(不重要。沒事。)

而 Forget it. 在口語中常常也可以用來表達「沒關係、不必介意」,例如朋友向你道謝時:

A: Thank you very much! You saved my life, really!(非常感謝你!你真的救了我一命!)

B: No biggie—Forget it.(沒什麼啦--別放在心上。)

或者你要付咖啡錢給朋友時,朋友可能會很阿莎力地說:

A: Hey, how much is my coffee? I’ll Venmo you right now.(嘿,我的咖啡多少錢?我現在轉錢給你。)

B: Oh, forget it. It’s on me.(噢,沒關係啦。我付就好。)

Strike that.

那當你說錯話或要更新前面提到的資訊時,則可以說 Strike that. 意思是「更正、不對」,例如:

My address is 4 Private Drive... No wait, strike that. It's Privet. Sorry.(我家地址是水辣樹街 4 號。等等,更正--是水蠟樹街。抱歉。)

So we’ll have twelve people coming over for dinner… Strike that: eleven. Tim isn’t coming.(所以說我們有 12 個人要吃晚餐…不對:是 11 人。Tim 不會來。)

喜歡【口說英語充電站】這個系列嗎?除了定期鎖定希平方的專欄之外,大家也可以參考我們跟 ICRT 獨家合作的 《DJ Joseph 教你說英文》 ,這堂課包含了很多道地的美式口語表達法,讓你一開口就像母語人士!

延伸閱讀

1. 【口說英語充電站】朋友說That's flattering. 到底是開心還不開心?

2. 【口說英語充電站】Later, skater. 是什麼意思?

3. 【口說英語充電站】朋友跟你說『There, there.』是什麼意思?

【更多學英文資源,詳見《希平方》】