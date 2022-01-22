【文法小學堂】名詞子句、副詞子句、形容詞子句 差在哪裡呢？
希平方文法小學堂開課囉，今天我們要來統整以下常見的子句類別：名詞子句、副詞子句，以及形容詞子句。
名詞子句
名詞子句其實就是一個結構比較長的名詞，所以名詞可以放的地方，名詞子句就可以放。
例 1：That 70% of the human body is water is a fact.（人體百分之七十是水是一件事實。）
→ 名詞子句 That 70% of the human body is water 就是整個句子的主詞。
例 2：I know that you went to the movie with Gina.（我知道你跟 Gina 去看了電影。）
→ 名詞子句 that you went to the movie with Gina 就是動詞 know 的受詞。
例 3：The rule is that you cannot go out after 10 p.m.（規矩就是你不能在晚上十點後出門。）
→ 名詞子句 that you cannot go out after 10 p.m. 就是主詞 the rule 的主詞補語。
副詞子句
副詞子句的功能就跟副詞、副詞片語一樣，提供語意：但是就算拿掉副詞子句，整個句子的文法結構也不會被破壞。
例 4：I was having dinner when you came in.（你進來的時候，我正在吃晚餐。）
→ 副詞子句 when you came in 說明了我吃晚餐的時間。
例 5：We will cancel the picnic if it rains tomorrow.（如果明天下雨的話，我們就會取消野餐。）
→ 副詞子句 if it rains tomorrow 說明了取消野餐的前提。
例 6：After he left, he realized he had left his wallet there.（他離開之後，他才發現他把他的錢包忘在那裡了。）
→ 副詞子句 After he left 說明了他發現他掉錢包的時間。
大家可以注意一下，副詞子句可以放在句中的位置，也可以放在句首，並在副詞子句與主要子句中間加個逗號，所以剛剛的例 4 可以改成：When you came in, I was having dinner.
例 5 可以改成：If it rains tomorrow, we will cancel the picnic.
形容詞子句
形容詞子句是由關係代名詞帶領的子句，功能就是用來修飾前面的先行詞。
例 1：I want to live in a country that has mild weather.（我想要住在有溫和天氣的國家。）
→ 形容詞子句 that has mild weather 修飾先行詞 a country。
例 2：The man who I was talking to is my college professor.（剛剛與我談話的男子是我的大學教授。）
→ 形容詞子句 who I was talking to 修飾先行詞 The man。
例 3：Amanda really loves that wedding dress which has diamonds on it.（Amanda 真的很喜歡那件上面有鑽石的婚紗。）
→ 形容詞子句 which has diamonds on it 修飾先行詞 that wedding dress。
所以其實「子句」的概念很簡單，就只是句子裡的小句子而已，今天介紹的三種子句相信大家也都明白了吧！想學習更多的實用文法，也可以參考一下我們的玩轉文法課程喔！
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