【文法小學堂】名詞子句、副詞子句、形容詞子句 差在哪裡呢？

希平方文法小學堂開課囉,今天我們要來統整以下常見的子句類別:名詞子句、副詞子句,以及形容詞子句。

名詞子句

名詞子句其實就是一個結構比較長的名詞,所以名詞可以放的地方,名詞子句就可以放。

例 1:That 70% of the human body is water is a fact.(人體百分之七十是水是一件事實。)

→ 名詞子句 That 70% of the human body is water 就是整個句子的主詞。

例 2:I know that you went to the movie with Gina.(我知道你跟 Gina 去看了電影。)

→ 名詞子句 that you went to the movie with Gina 就是動詞 know 的受詞。

例 3:The rule is that you cannot go out after 10 p.m.(規矩就是你不能在晚上十點後出門。)

→ 名詞子句 that you cannot go out after 10 p.m. 就是主詞 the rule 的主詞補語。

副詞子句

副詞子句的功能就跟副詞、副詞片語一樣,提供語意:但是就算拿掉副詞子句,整個句子的文法結構也不會被破壞。

例 4:I was having dinner when you came in.(你進來的時候,我正在吃晚餐。)

→ 副詞子句 when you came in 說明了我吃晚餐的時間。

例 5:We will cancel the picnic if it rains tomorrow.(如果明天下雨的話,我們就會取消野餐。)

→ 副詞子句 if it rains tomorrow 說明了取消野餐的前提。

例 6:After he left, he realized he had left his wallet there.(他離開之後,他才發現他把他的錢包忘在那裡了。)

→ 副詞子句 After he left 說明了他發現他掉錢包的時間。

大家可以注意一下,副詞子句可以放在句中的位置,也可以放在句首,並在副詞子句與主要子句中間加個逗號,所以剛剛的例 4 可以改成:When you came in, I was having dinner.

例 5 可以改成:If it rains tomorrow, we will cancel the picnic.

形容詞子句

形容詞子句是由關係代名詞帶領的子句,功能就是用來修飾前面的先行詞。

例 1:I want to live in a country that has mild weather.(我想要住在有溫和天氣的國家。)

→ 形容詞子句 that has mild weather 修飾先行詞 a country。

例 2:The man who I was talking to is my college professor.(剛剛與我談話的男子是我的大學教授。)

→ 形容詞子句 who I was talking to 修飾先行詞 The man。

例 3:Amanda really loves that wedding dress which has diamonds on it.(Amanda 真的很喜歡那件上面有鑽石的婚紗。)

→ 形容詞子句 which has diamonds on it 修飾先行詞 that wedding dress。

所以其實「子句」的概念很簡單,就只是句子裡的小句子而已,今天介紹的三種子句相信大家也都明白了吧!想學習更多的實用文法,也可以參考一下我們的 玩轉文法 課程喔!

【更多學英文資源,詳見《希平方》】