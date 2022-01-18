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我國發現「最有種」小行星 以屏東植物園為名

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台泥17日舉行「辜嚴倬雲植物保種中心小行星」發表會與授證儀式。希望這個地球上最大的熱帶植物保種中心，能成為植物諾亞方舟，乘載著永續的希望繼續前行。圖／中央大學提供
台泥17日舉行「辜嚴倬雲植物保種中心小行星」發表會與授證儀式。希望這個地球上最大的熱帶植物保種中心，能成為植物諾亞方舟，乘載著永續的希望繼續前行。圖／中央大學提供

辜嚴倬雲植物保種中心2007年在屏東成立，蒐藏超過3萬來自世界各地的活體植物，是全球最重要的熱帶和亞熱帶的植物保種中心。中央大學宣布，將鹿林天文台發現的第526460號小行星命名為「辜嚴倬雲植物保種中心」( Ceciliakoocen )」，彰顯它對物種保育及生態永續的無私奉獻，可謂台灣最「有種」的小行星。

中大說明，辜嚴倬雲植物保種中心在台泥前董事長辜成允、辜嚴倬雲大力支持下成立，它的使命是保育全世界熱帶及亞熱帶植物，以永續地球上最豐富的生物多樣性。它以異地活體保存，學術研究為本，透過國際學術交流，參與世界熱帶植物保育計劃。目前已成功培育許多來自世界各地的植物，其中蘭花、鳳梨、秋海棠及蕨類收藏更是世界之最。

中央大學校長周景揚表示，肯定辜嚴倬雲植物保種中心對於保存物種，以及盡力降低物種消失的危機所付出的心力。中大以地球科學起家，並設有台灣唯一的地球科學院，從地球、海洋、大氣、水文，乃至於太空、天文，在環境永續上與辜嚴倬雲植物保種中心並肩同行，以科學的專業，全方位守護台灣和地球。

中大指出，「辜嚴倬雲植物保種中心」小行星是2006年8月28日由鹿林天文台台長林宏欽、美國馬里蘭大學博士葉泉志共同發現，大小約在1到3公里間。辜嚴倬雲植物保種中心小行星繞行太陽一圈5.62年（軌道週期），離太陽最近時（近日點）為3億公里，最遠時（遠日點）為6.46億公里。

辜嚴倬雲 中央大學 屏東

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