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生活中的素養／2022壬寅黑虎年 紫微斗數輕鬆學

聯合新聞網 / 力宇教育

紫微斗數名師劉詠昕

2022年1月21日到23日是108課綱實施後的第一次高中學測，大家都在關注考題會怎麼考、以及素養是否有納入試題當中，成為未來老師、學生準備課程與考試的依據。

其實，除了關注考題的素養外，培養素養就從日常生活開始，只要用心觀察、聯想，你都可以發現素養佇遮(台語)。譬如每到新年大家都會關注的星座運勢或紫微斗數，都可以跟地理或地球科學等科目做連結。

因此，在辛丑金牛年即將步入尾聲之際，力宇教育特別邀請長年在紫微師範學院擔任主任的劉詠昕老師，用深入淺出的方式，讓零基礎的民眾也能了解到紫微斗數這門博大精深的儒釋道智慧，並作為2022年運勢的參考唷！

紫微斗數輕鬆學《第五篇》

紫微斗數輕鬆學《第六篇》

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