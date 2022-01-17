弘光科大辦國際研討會 米其林二星主廚分享心法

弘光科技大學今天舉辦「2022廚藝演化論國際研討會」，來自台灣、日本、新加坡的米其林二星主廚黃以倫(Chef Alain Huang)、田原諒悟(Chef Ryogo Tahara)及林恬耀(Chef Jimmy Lim)，分享廚藝領航者不斷創新突破的心法，現場展示主廚們詮釋料理的風格，結合廚藝示範和演講，在場者耳目一新。

佛跳牆、茶碗蒸、海南雞飯今天都以嶄新面貌呈現，各自代表主廚的廚藝背景與學習歷程，上百位參與的教師、業界人士稱讚，

弘光科大校長黃月桂表示，研討會由該校高規格禮聘的3位專技教授，主講面對餐飲市場的變化要如何尋找方向及創新，成為「新世代廚藝的領航者」，並由在學校任教十年的專技教授麥高樂(Chef Martin Neil Macleod)主廚引言，與會者有業界人士、大專院校及高中職老師，也在學校官方YouTube同步直播，不受地理限制，讓更多餐飲同好收看。

研討會由主廚黃以倫開場，以「Who am I ？料理中，我是誰？」為題演講，他認為，廚師們不應該被當代的流行趨勢限制思考，「畢竟風向瞬息萬變，我們應該自己提出問題，並且想辦法解答。」他強調，要清楚料理的架構並且條列式尋找自己的邏輯，歸納自己的風格，反覆拋光，提高研究層面才能回應問題，整理自我思緒，從自身找到答案。

曾前往義大利學藝、在台灣摘星的田原諒悟主廚以「Where am I ？料理中，我在哪？」為主題演講並示範，解說台灣料理的香氣應用，他以logy招牌菜「山當歸蟹肉茶碗蒸」為示範，以溫熱的蒸蛋為基底，搭配山當歸、芹菜根做成的綠色冰淇淋，最後淋上魷魚牛肉清湯，是主廚融合日本、義大利料理及在東京等地的料理歷練，創作出極具個人風格的經典菜色。

林恬耀主廚演講表示，不論從事什麼行業，都要先找出自己的核心思想出發。主廚自己做料理的核心思想，則是「成為讓新加坡料理和台灣被世界看到的使者與橋梁」；他透過重新組合、詮釋新加坡料理，保留韻味為主體，並依季節變化，選用在地食材，不斷嘗試創新突破，薰陶出屬於自己和這片土地的現代新加坡風味。

林恬耀在現場示範米其林二星餐廳 JL Studio 知名的 「金杯粿」、「海南雞飯」、「辣椒螃蟹」等現代新加坡料理，透過傳統料理照片說明比對，他表示，餐廳每一季更換料理，光是海南雞飯的樣式就有過多次的顛覆與解構，其中一個版本甚至沒有使用雞肉，以彰化白蘆筍取代雞肉，南投的愛玉做成雞皮，加入埔里筊白筍與台中梨山清甜的水梨絲，飯的部分則是以台中霧峰帶有特殊芋頭香的益全香米熬煮成米湯做為醬汁。