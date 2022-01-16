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斯卡羅、茶金帶動歷史熱 台灣歷史小說獎擴大增設獎項

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
台灣歷史小說獎擴大增設「推薦獎」，公開徵求近5年「已出版」之優秀歷史小說。圖／新台灣和平基金會提供
台灣歷史小說獎擴大增設「推薦獎」，公開徵求近5年「已出版」之優秀歷史小說。圖／新台灣和平基金會提供

電視劇「斯卡羅」、「茶金」帶動歷史小說熱潮，台灣獎金最高的歷史小說獎—台灣歷史小說獎也宣布啟動第6屆，並擴大增設「推薦獎」，公開徵求近5年「已出版」之優秀歷史小說。主辦單位新台灣和平基金會表示，凡近 5 年內以基於台灣歷史事件、人物、風土為主軸之小說出版品，皆可由出版社或作者推薦報名，3月1日至3月31日徵件。

新台灣和平基金會自2014年開辦台灣歷史小說獎，每2年舉辦一次，旨在鼓勵以台灣為主題的長篇歷史小說創作與閱讀風氣，發掘台灣歷史中被埋沒的故事，讓各地讀者透過這些故事的書寫，更深刻地認識台灣的土地與歷史，也為台灣大河劇、漫畫、動漫或電影等，提供創作素材。開辦至今，前五屆得主包括「斯卡羅」作者陳耀昌、李旺台、朱和之、陳耀昌、林剪雲、黃汶瑄、柯宗明、張英珉、錢真等。

新台灣和平基金會宣布啟動第六屆台灣歷史小說獎，為鼓勵國內出版社及作家踴躍投入台灣歷史小說創作及出版，本屆小說獎擴大增設「推薦獎」，公開徵求近5年「已出版」之優秀歷史小說。台灣歷史小說獎原設置之「創作獎」，則持續針對「尚未出版」之個人創作小說提供獎勵，邀請文學創作者以台灣時空背景、人文或風土為主題，進行歷史小說創作，9月1日至9月30日徵件。

新台灣和平基金會指出，評審團隊由具社會公信力之作家、學者、出版人組成，經評選後獲選之小說作品，將分別授予創作者、出版社10萬至60萬不等之獎勵金。

●第六屆台灣歷史小說獎報名資訊請上新台灣和平基金會官網： http://www.twpeace.org.tw

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