信誼兒童動畫獎頒獎 遠距上課「斷線」自嘲獲特優

第13屆信誼兒童動畫獎昨天頒獎，台東加拿國小黃珮瑄、邱晨欣幽默逗趣的居家上課經歷《斷線》，以及七位學童遠距分工創作的《米香的報恩》自126件作品中脫穎而出，雙雙獲得台灣兒童創作組特優獎；台灣導演劉力瑜、王姝妍作品《這個比較甜》拿到台灣特別獎，趙翊涵《蟲戲》獲特選獎。

信誼兒童動畫獎今年專業組收到來自88個國家的1201件作品，以及台灣作品134件。開辦第三年的台灣兒童組，收到小學生作品126部。兒童創作組初選評審選出22部進入決選，最終選出特優2組、優選3組、佳作8組。

兒童創作組兩部特優作品都因為疫情做了團隊人數和合作方式的調整。《斷線》直指遠距課程中理智和網路的斷線，以童真紀錄了孩子們防疫停課期間，在部落居家學習的真實寫照和限制。

加拿國小指導老師林鳳如說，前次參賽主題是部落傳說，總覺得有一些框架，這次鼓勵孩子打破框架，內容貼近生活，反而表現更出色。片尾電線杆下上課的情景是真的，偏鄉網路訊號不穩定，有些小孩在家上課收不到訊號，就會把桌椅搬到家門口對著電線杆，繼續上課。雖然上得很辛苦，但孩子用幽默的角度來看待，令人莞爾。

另一部兒童組特優作品是由資深動畫教學老師張淑滿，透過線上帶領七位1至4年級的學童分工完成的作品《米香的報恩》。張淑滿說，故事發想初期本想帶孩子們實際去觀察、體驗爆米香攤車，但因疫情無法成行，便讓孩子們在線上觀看爆米香過程影片，而後去發想故事，分工分頭創作，最後再把故事串在一起，讓孩子經歷了一次透過遠距合作共同完成作品的體驗。

今年徵獎首次將國際組與台灣組合併成專業組評選，除了台灣作品134件外，收到來自其他88個國家的1201件作品。

信誼基金會董事長張杏如表示，從專業組參賽作品中發現，國際間動畫創作質量與日俱進，內容多元呈現當下的社會動態和文化樣貌，無論議題深度、敘事開展、媒材與造型運用、聲音表現，皆令人驚艷。

另外，專業組今年最大的贏家是法國導演作品。首獎《Mum is pouring rain》，是法國導演Hugo de Faucompret的作品，故事敘述一位被媽媽送到鄉下與阿嬤同住的單親小女孩，在鄰里、親友相互扶持下，在逆境中漸漸激發小女孩自我療癒的能力，展開一段全新的生活。近30分鐘的故事影片，看似輕鬆，卻駕馭了一個嚴肅的議題，深入去描繪單親家庭的親子關係和兒童逆境中的成長。