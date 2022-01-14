國圖與「世界夢幻圖書館」簽備忘錄 可望看到典藏文獻

國家圖書館與被譽為「世界夢幻圖書館」的大英圖書館（the British Library）簽署「合作備忘錄」，透過合作規畫，未來讀者可望在國圖資料庫中，就能查到大英圖書館典藏的古籍文獻。

大英圖書館為英國國家圖書館，也是全世界規模最大的圖書館之一，典藏量豐富且多元，有超過2億件藏品，涵蓋四百多種語言，每年新增三百萬件藏品，包括書籍、雜誌、手稿、地圖、樂譜、報紙、專利、郵票、繪畫和聲音檔案等資料類型。舉世知名，被譽為「世界夢幻圖書館」，而其中的「敦煌文獻」更是全球矚目的珍貴文獻。

國圖館長曾淑賢、大英圖書館首席執行長Roly Keating先生1月13日共同簽署合作備忘錄，曾淑賢表示，國圖繼2013及2015年與大英圖書館合作後，經過多年努力，有了這次合作備忘錄的簽訂，此次簽署三年合作備忘錄內容，包含中文館藏數位化作業、共同合作研究、聯合舉辦策展及修護領域之論壇或工作坊，對於深化兩國國家圖書館學術交流，共同進行研究及共享研究資源，搭建台英學者學術研究平臺，具有莫大助益。

國圖也指出，大英圖書館有豐富的古籍文獻，此次合作也會有古籍特藏文獻資源數位化，未來可望在國圖資料庫中，就可以看到大英圖書館典藏的文獻數位資源或相關策展。