閱讀數學／「不確定性」帶來的喜怒哀樂

前陣子許多人守在螢幕前看奧運，參與、陪伴著台灣選手的喜悅與遺憾。我們都知道，運動勝負充滿不確定性，選手也無法充分掌握。只是，到底有多不確定呢？

以16強淘汰賽為例，得連續打贏4場才能獲得冠軍。就算某隊實力超強，但臨場狀態等等，還是讓比賽有變數，假設該隊每場的勝率高達90%，連贏4場的機率是0.9×0.9×0.9×0.9，約是65.6%的機率。如果每場獲勝機率微降，但依然有80%，0.8×0.8×0.8×0.8 = 0.4091。此時的勝率就低於一半了。因為，就算每一場贏面都很大，可要連續獲勝每一場比賽，還是一件不容易的事情。這也解釋了職業賽事中，例行賽戰績最佳的球隊，不一定總能抱走季後賽總冠軍。一方面是短期賽事的類型(強度與心態)跟例行賽不一樣，另一方面是短期賽的機運比重影響更大。

不過，也不用因此就過度解讀。因為此數據表示的是「絕對」概念，如果從「相對」角度來看，奪冠大熱門的獲勝機率最高，還是最有機會奪牌。舉例來說，讓我們看另一支隊伍，他愈強則強，愈弱則弱，每次對決的勝負都是50%，則他獲得冠軍的機率是：

0.5×0.5×0.5×0.5 = 0.0625

大約是6.3%。光聽描述也不差，可實際計算起來拿到冠軍的機率低於10%。也就是說大家拿到冠軍的機率都不高。關鍵在於，雖然進入了16強，可能成為冠軍的只有1位。16位選手去分配那個「1(100%)」，實力相對弱一點的，分不到10%；就算是奪冠大熱門，實力遙遙領先其它人，分到超過一半（從相對的角度來看是不是覺得超級高了），但依然意味著有一半的機率，冠軍是其它選手。作為觀眾，我們敬佩每位選手強大的心理素質，與追求自我實現的態度。也感謝他們讓我們能一起體驗那「不確定」帶來的緊張、刺激、快樂、哀傷。