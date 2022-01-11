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阿兜仔網紅「美國阿勇」的台語有多好？認證結果驚呆

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
美國阿勇從成大台灣語文測驗中心主任蔣為文手上接下台語文認證。圖／成大台語文中心提供
美國阿勇從成大台灣語文測驗中心主任蔣為文手上接下台語文認證。圖／成大台語文中心提供

網紅「美國阿勇」的台語到底有多好？他最近參加成大台灣語文測驗中心舉辦的台語認證與白話字檢定，分別取得中高級與高級的成績，中心表示，「這已經相當於台語教師的資格」，阿勇並分享一位來自美國的「阿兜仔」如何從無到有學習台語的心得，鼓勵更多的人來學習這項優美的語言

被暱稱為「阿勇仔」的他在YouTube上有許多教大家說台語的影片，還有他與陳柏惟、林昶佐及演員陳竹昇等人討論台語的內容，都有數萬人點閱，相當受到歡迎。

他曾表示，自己大學畢業後，抱著到世界各地玩玩走走的心態，2008年到了台灣，卻喜歡上這塊土地，決定留下來，因為對語言有興趣而關注到台語，卻發現學台語不像學華語有很多資源，既沒有學校、相關書籍也很少，甚且在台灣講台語有一種被歧視的感覺，讓他覺得疑惑，「台語不是台灣人的語言嗎？不是應該讓台灣人覺得驕傲嗎？怎麼會受到歧視？」，激起他學習的動力，並決定要在網路上做節目教大家說台語。

成大台灣語文測驗中心表示，阿勇在去年參與檢定，通過「全民台語認證」中高級（B2）以及「台語白話字檢定」高級（C級），台語能力相當於台語教學人員的資格。

中心表示，美國阿勇10多年前來台灣時，認為台語並不是那麼容易學習，但是自從接觸台語白話字後，認為台語文簡單易學，能力快速增加，鼓勵大家也可以從白話字學習台語。

台語 語言 美國

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