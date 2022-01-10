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寫作教室／事例易容術

聯合報 / 聯合報寫作教室講師范凱婷老師

俗語說：「佛要金裝，人要衣裝。」同學對於時事例子的描寫，要有適當的設計就如同精巧的包裝，會讓整篇文章呈現更好的樣貌。但如何適當設計事例的描寫？我們可以借用「極短篇小說」的概念。

什麼是極短篇小說？簡而言之就是小說的縮小版，精簡的把內容控制在一千字上下，因為篇幅短小，所以極短篇有三個特色：①情節簡單、②節奏快速、③精彩處結尾。同學在寫事例時也可借用極短篇的手法，例如「父愛」主題的文章，一般同學會描述自己被父親照顧，父親為家庭辛苦付出等的故事。雖然這些故事也能達到「說明父愛」，但似乎欠缺得分亮點。不妨轉化極短篇的特色，重新思考事件的舉例。

首先把事例精簡在只描述一件事上，例如：父親特別為你做的一件事。其次，思考該事件的哪一刻可以製造出驚喜，例如：早上急忙出門，發現鞋子被爸爸修好了。綜合在一起，故事事例可這樣描述：

父親是個沉默寡言的人，從不輕易表露對我的關愛。一日返家，我站在門邊對著媽媽抱怨腳上這雙開口笑的鞋，害我差點在同學面前出糗。父親只是坐在沙發上，連頭都沒抬。隔天一早，快遲到的我急忙穿鞋、開門、下樓、奔跑。隱然感覺我的腳上有些許不同，卻不知從何而來。上了公車低頭看向鞋子，鞋底邊緣有一圈黃膠。是父親！父親把我的鞋補好了，心裡突然有一股暖流遍佈全身。

此外，好的極短篇會讓讀者在結局中有所反思，例如作家愛亞的作品〈打電話〉，描述一位在學校打公用電話給媽媽的女孩，文中女孩對著話筒說著自己想念出遠門的媽媽，以及自己這幾天獨自生活的瑣事，一切看似平常，但行文至結局寫道：話筒掛上的一剎那，有女子的語音自話筒傳來：「下面音響十點三十一分十秒⋯⋯」突然的轉折，讓讀者驚覺原來女孩對著話筒語音說話，媽媽不是出遠門這麼簡單而已，其中也巧妙地營造了小女孩思念的情緒。精彩處結尾，給讀者更多的文字之外的感動，這就是極短篇迷人之處。

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