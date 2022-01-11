好讀周報／蛋殼碎片、辦公文具、糖果 排出生活幾何學

【本報訊】

克莉斯汀梅耶（Kristen Meyer）作品的最大特色，就是細緻中可見精確的幾何與網絡組合。

這位以美國紐哈芬為主要創作據點的設計家，受室內裝飾、道具造型和花藝的影響，善用日常生活中常見的蛋殼碎片、辦公文具、糖果和拆散的花束等材料，構建精確的幾何流線，同時流露豐富的深度和質感，使用隱含的輪廓，在正方形和圓形中構建有趣的差異。

克莉斯汀表示，她的每幅作品都是和丈夫科林一起完成，最後也是由科林拍攝、放上IG。

克莉斯汀梅耶善用日常生活中常見的蛋殼碎片、辦公文具、糖果和拆散的花束等材料，構建精確的幾何流線。(圖／colossal）

克莉斯汀梅耶善用日常生活中常見的蛋殼碎片、辦公文具、糖果和拆散的花束等材料，構建精確的幾何流線。(圖／colossal）

克莉斯汀梅耶善用日常生活中常見的蛋殼碎片、辦公文具、糖果和拆散的花束等材料，構建精確的幾何流線。(圖／colossal）

克莉斯汀梅耶善用日常生活中常見的蛋殼碎片、辦公文具、糖果和拆散的花束等材料，構建精確的幾何流線。(圖／colossal）