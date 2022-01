【老師救救我】都是「發生」 happen、occur 和 take place 差在哪？

最近老師在回覆大家的問題時,經常看到有人問:

老師,請問 happen 跟 occur 差在哪裡?中文都是「發生」…還有 take place 也有發生的意思,究竟要怎麼分辨呢?

如果你也有這個疑問,就一起來看看這篇專欄吧!

happen

大家最常使用的 happen 適合拿來說明「(無法預期的事情)發生」。所以問別人發生什麼事時,最直觀就是問:

What happened?(發生什麼事了?)

What happened to Sabrina?(Sabrina 是怎麼了?)

那既然無法預測,happen 就很常搭配 something、anything、nothing 這種比較不精確的字眼哦,例如:

Something must have happened last night.(昨晚一定有發生什麼事。)

Megan insisted that nothing had happened between her and her boyfriend.(Megan 堅稱她跟她男友間什麼事也沒發生。)

occur

那麼,occur 其實也有「(意外)發生」的意思,這時跟 happen 是可以互換的。只是說 occur 用起來會比 happen 來得更正式唷。例如:

I don’t know exactly how the incident occurred / happened.(我不知道意外確切是怎麼發生的。)

An unexpected error just occurred.(有個沒有預期的錯誤發生了。)

occur 的另一種用法是指「產生、發生(某種規律事件)」,比方說滿足某個條件或固定某個時間就會發生某事,這時就不能替換成 happen 唷。來看幾個例子:

The Maillard reaction occurs when food is heated.(梅納反應在食物加熱時會發生。)

Typhoons occur more frequently between June and September.(颱風比較常發生在七月至九月間。)

take place

最後,take place 在當「發生」的意思時,同樣可以跟 happen 互換。來看個例子:

That’s where the fight took place / happened.(那就是發生爭執的地方。)

不過, take place 更多時候解釋成「舉行、舉辦(某個排定的行程)」,這時就不可以換成 happen 囉!

The conference will take place on the first weekend of June.(會議將在六月的第一個週末舉行。)

The Venice Film Festival takes place every August in Italy.(威尼斯影展每年八月都會在義大利舉行。)

大家都有搞懂 happen、occur、take place 這三個字可以互換和不可互換的時機了嗎?下次再遇到這三個字時,記得要先回想一下唷~今天的【老師救救我】就到這邊,我們下次見!

延伸閱讀

1. 【老師救救我】mobile、vitamin、privacy 這些字到底怎麼唸才對?

2. 【老師救救我】為什麼『What happened?』這個問句沒有助動詞?

3. 【老師救救我】He is polite. 和He is just being polite. 這兩句話意思差在哪?

【更多學英文資源,詳見《希平方》】