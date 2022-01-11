【老師救救我】都是「發生」 happen、occur 和 take place 差在哪？

最近老師在回覆大家的問題時，經常看到有人問：

老師，請問 happen 跟 occur 差在哪裡？中文都是「發生」…還有 take place 也有發生的意思，究竟要怎麼分辨呢？

如果你也有這個疑問，就一起來看看這篇專欄吧！

happen

大家最常使用的 happen 適合拿來說明「（無法預期的事情）發生」。所以問別人發生什麼事時，最直觀就是問：

What happened?（發生什麼事了？）

What happened to Sabrina?（Sabrina 是怎麼了？）

那既然無法預測，happen 就很常搭配 something、anything、nothing 這種比較不精確的字眼哦，例如：

Something must have happened last night.（昨晚一定有發生什麼事。）

Megan insisted that nothing had happened between her and her boyfriend.（Megan 堅稱她跟她男友間什麼事也沒發生。）

occur

那麼，occur 其實也有「（意外）發生」的意思，這時跟 happen 是可以互換的。只是說 occur 用起來會比 happen 來得更正式唷。例如：

I don’t know exactly how the incident occurred / happened.（我不知道意外確切是怎麼發生的。）

An unexpected error just occurred.（有個沒有預期的錯誤發生了。）

occur 的另一種用法是指「產生、發生（某種規律事件）」，比方說滿足某個條件或固定某個時間就會發生某事，這時就不能替換成 happen 唷。來看幾個例子：

The Maillard reaction occurs when food is heated.（梅納反應在食物加熱時會發生。）

Typhoons occur more frequently between June and September.（颱風比較常發生在七月至九月間。）

take place

最後，take place 在當「發生」的意思時，同樣可以跟 happen 互換。來看個例子：

That’s where the fight took place / happened.（那就是發生爭執的地方。）

不過， take place 更多時候解釋成「舉行、舉辦（某個排定的行程）」，這時就不可以換成 happen 囉！

The conference will take place on the first weekend of June.（會議將在六月的第一個週末舉行。）

The Venice Film Festival takes place every August in Italy.（威尼斯影展每年八月都會在義大利舉行。）

大家都有搞懂 happen、occur、take place 這三個字可以互換和不可互換的時機了嗎？下次再遇到這三個字時，記得要先回想一下唷～今天的【老師救救我】就到這邊，我們下次見！

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