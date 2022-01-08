閱讀數學／台灣能實現群體免疫嗎(下)

上周我們提到，如果要實現群體免疫，台灣必須要有第一劑9成或兩劑7成5的疫苗涵蓋率。光靠接種第一劑實現群體免疫的難度非常高，因為幾乎所有12歲以上都得施打疫苗。

如果台灣要有兩劑74%的涵蓋率，表示成年人口裡至少得有：

74% / 85% = 87%的人願意接種疫苗。

如果疫苗充裕，民眾接種意願高、行政流程等一切都順利的話，或許不久的將來就有機會實現。可只要超過13%的台灣成年民眾不願意接種，就無法達成群體免疫。

更令人擔心的是，上述的討論都是基於「原始COVID-19病毒」，它的R₀只有2.7。如果是目前已成為世界主流的Alpha和Delta變種病毒，它們的R₀的高達4與6，此時，接種兩劑的涵蓋率分別必須超過88%(Alpha病毒)與98%(Delta病毒)，就算所有成年人都接種，也無法實現此高涵蓋率。換句話說，隨著病毒的擴散率越來越高，群體免疫的難度也就越來越高。

不過，也千萬別喪氣，數據分析不是用來打擊信心，而是讓我們更清楚知道現況，接下來該往哪個方向努力。儘管台灣無法達成群體免疫，單靠疫苗不能根絕COVID-19，但施打過疫苗的民眾重症率降低，即使病毒依然持續在人群間傳染，即便依然不幸感染了，相當高的機率也只是輕症，這就是很大的幫助了。

再者，千萬不要忘記防疫起士的概念：戴口罩、勤洗手，每一項措施，都能有效減緩病毒傳播。短期內的未來，COVID-19大概不會完全消失，只是在大家都接種疫苗後，COVID-19最終可能會變得像眾人熟悉的感冒，不再演變成重症，不再癱瘓整個醫療體系。

減輕COVID-19對自身的致命傷害。這才是疫苗最大的功用。

本篇文章與數感實驗室吳恩淇共同完成。