製造業博士生出書「黑手行銷」 版稅全捐做公益
嘉義縣中正大學企管系博士候選人黃敏仁，有感於很多中小型出口商、傳統製造業，因疫情未趨緩、缺工缺料，遭遇海空運費不斷高漲，出書「黑手行銷」，提出學術界未曾探索領域，希望為台灣製造業找一張行銷好「牌」，版稅全捐贈教育、慈善機構。
黃敏仁(60歲)是中正大學管理學院高階主管EMBA、2014百大MVP經理人，有多項新型發明專利，現任尚宏機械工業公司總經理，他說，國際貿易是台灣經濟重要支柱，新冠疫情爆發至今2年，出口額在科技業帶領下仍屢創新高，新台幣成為最強亞洲貨幣，但很多中小型出口商、傳統製造業仍面臨嚴峻挑戰。
他指出，一直以來，國際知名消費品牌令人難以置信獲利能力，讓產官學界大聲疾呼台灣企業應該經營「品牌」，但台灣98.93%企業都屬中小企業，缺乏資金資源，長期以來較難用品牌在世界市場和各國競爭對手一較高下。
在世界分工情境下，已開發國家知名品牌，為降低成本，將製造移往開發中國家，雖打著品牌商嚴格品管旗號，但消費者看到心愛知名品牌是「中國製造」，多少不免心中有遺憾。
疫情下，台積電半導體技術製造領導者，強調服務導向，不和客戶 (品牌商)競爭，讓世界看見台灣原產國，看見台積電展現「製造」影響力不亞於「品牌」效果。這或許也說明為何知名日立冷氣，強調「壓縮機日本製造」，消費者也願支付較高價格購買原裝進口同品牌汽車，因為在哪一國製造，在哪個工廠製造，會讓消費者認知不同。
黃敏仁強調，工業行銷是賣賣雙方都需要具備知識專家戰場，研發、設備、技術、專利、經驗等硬實力，往往才是獲得訂單保障。中小企業靈活性和客製化能力經驗，是讓每家廠商具備吸引特定客群獨特性。「黑手行銷」可在博客來、城邦讀書花園、誠品、讀冊、金石堂等實體書店及網站購買。
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