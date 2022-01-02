麻辣鍋配書！ 華文朗讀節聯手火鍋品牌 打造心靈開胃菜

天冷了，點一鍋麻辣鍋，再配一本書，滋味如何？第九屆華文朗讀節以「在夢中朗讀」為題，不僅在華山1914文化產業創園區打造如身處虛實的奇幻展場，更首次「讀」進美食圈，與最台味火鍋「詹記麻辣火鍋」共同推出跨年「朗讀包廂」與外帶限定「麻辣夢箱」特別企劃，邀請讀者一起麻辣開讀。

華文朗讀節指出，策展團隊更將主視覺設計師楊士慶的奇幻元素，引進詹記麻辣火鍋(敦南店)包廂內，凡於華文朗讀節展覽期間內至詹記麻辣火鍋(敦南店)包廂用餐，即可在上鍋前，先享用現場由策展團隊精心挑選的心靈「開胃菜」，讓文字魅力為飯桌上的佳肴珍饈增添別趣風味。

此一麻辣鍋配書的奇妙搭配還可以選擇外帶。即起至詹記麻辣火鍋敦南店，外帶詹記一人鴛鴦鍋(不限口味)，即可獲得限量版「麻辣夢箱」組合，打開箱子除了美味銷魂麻辣鍋外，還藏著由策展團隊推薦的夢箱選書一本，邀請民眾一起吃鍋嗑字化身文學老饕。「麻辣夢箱」只送不賣，選書將隨著詹記麻辣火鍋敦南店外帶一人鴛鴦鍋隨機盲選附贈，即刻起身前往外帶。

●第九屆華華文朗讀節「在夢中朗讀」 即日至1月9日，於華山 1914 文創產業園區中 4A 館展出，免費入場。 活動官網 https://www.huashan1914.com/w/wordwave/Index