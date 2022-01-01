閱讀數學／台灣能實現群體免疫嗎(上)

許多人現在最關心的就是自己何時可以打疫苗，甚至打完兩劑疫苗，回到過去正常的生活。不僅如此，如果能夠達成所謂的「群體免疫」，完全解封，那真是太美好的一件事了。

只是，這有機會嗎？所謂的群體免疫，意思是指在完全解封、不必再採取額外防疫措施（連口罩都不必戴）的狀況下，若要讓疾病自然而然地消失，至少要讓多少比例的人口具有免疫力。某些專家指出，在疫苗保護力90%的前提下，COVID-19的群體免疫門檻是疫苗涵蓋率要超過70%。這個數字是根據以下的公式（註）來看：

群體免疫門檻=(1/疫苗保護力)×(1-1/R₀)

然而，以目前台灣人主要只施打了「第一劑」AZ疫苗和莫德納疫苗，保護力沒有這麼高。AZ與莫德納第一劑的保護力分別只有76%與70%。若以70%的保護力估計，至少得90%的人口都接種第一劑，才能達成群體免疫。不過如果將來，越來越多人兩劑疫苗都打好打滿，AZ 與莫德納的疫苗保護力將上升至81%與94%。以85%的保護力粗估，大約需要74%的疫苗涵蓋率。那麼，接下來的問題就是：台灣有辦法達成第一劑9成或兩劑7成5的疫苗涵蓋率嗎？

先說結論：非常困難。先談第一劑9成的目標，由於台灣12歲以下的人口則占了近11%。換句話說，幾乎得是12歲以上民眾全面接種，才能達成9成涵蓋率。

那兩劑74%的疫苗涵蓋率呢？台灣18歲以上的人口，佔了總人口85%，看起來是有機會。但現實中存在著「疫苗猶豫」的族群。以接種相當普及的英國為例，它們花了近9個月的時間，約有73%的成年人接種疫苗，接種速率逐漸下滑。主要就是因為有一部份的民眾不願意施打疫苗。

(未完待續)

本篇文章與數感實驗室吳恩淇共同完成。