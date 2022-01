【口語英語充電站】I’m down.超實用 除了沮喪還有多種意思！

(影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器,方能觀賞最佳內容)

大家有吃過墨西哥菜嗎?最近希平方的陽光型男 John 老師找來了艾迪墨西哥餐廳 Eddy's Cantina 的老闆 Eddy 來聊聊他的餐廳和他在台灣 15 年的經歷,趕快戴上耳機來聽聽他精彩的故事吧!

聽完後,小編想再來幫大家複習一下節目中提到的 down 的用法,這個字有許多意思,許多人也常會搞錯意思,來看看到底怎麼用才對吧!

be down to do something

首先,先來介紹一下節目中 Eddy 用到的 be down to do something 這個用法,意思也就是「願意、樂意、準備好做某事情」,舉個例子:

I'm down to play a quick board game if you are.(如果你想的話,我可以小玩一下桌遊。)

I am so down to see the new Spiderman movie tonight. I've been waiting for it to come out for months!(我準備好今晚去看新的蜘蛛人電影了。我等這部上映已經等了好幾個月!)

someone’s down

接下來這個用法就比較容易搞錯,因為不只有一個意思。Someone’s down 可以用來表示「某人願意、沒問題」,譬如說有人提議要喝飲料,就可以這樣回應:

A: I’m going to order some drinks from Starbucks. Do you want to order something as well?(我要訂星巴克的飲料。你也要訂嗎?)

B: Yeah. I’m down.(好啊。訂。)

那大家要注意一下,因為 down 也可以指「難過、沮喪」,所以 someone’s down 也有可能是指「某人很難過」,例如:

Emily always shuts herself away when she’s down.(Emily 難過時總是會把自己關起來。)

Rose has been down since the accident happened.(意外發生後,Rose 一直都很沮喪。)

be down with something

Down 搭配的介係詞不同,也會有不同的意思喔,如果說 be down with something,意思就是「同意、贊同某事情」,例如:

I told them I wasn't down with going to the party tonight.(我和他們說我晚上不是很想去那個派對。)

I'm down with doing a Star Trek marathon tonight.(我贊成今晚狂看《星際爭霸戰》。)

那要注意一下,down with something 如果單獨使用時,常常會用來當作抗議口號,表示「某政黨或政府下台;終止某事物、作法等等」,例如:

Down with the Tories!(保守黨下台!)

Down with racism!(終止種族歧視!)

Down with the mayor!(市長下台啦!)

be down to someone

這個用法則表示「...是某人的責任」,注意後面會加上人喔,例如:

It's down to him to find potential clients for our company.(為我們公司尋找潛在客戶是他的責任。)

It’s down to the tour guide to make sure that everyone is safe and well on the trip.(在旅途中確保每個人平安健康是導遊的責任。)

其實 down 還有很多很多意思,是口語很常見的字,大家可以多多關注我們的 NG 英文 ,就能學習到更多這種實用的口語用法喔!

