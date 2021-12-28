剛出生就罹癌 重度自閉生一指神功敲出文薈獎第一名

高雄成功特殊學校18歲學生程建凱，是一個口不能言的重度自閉症患者，1歲多時就被診斷出癌症。「我從不認為自己有障礙，我只是與眾不同。」他以一指神功，在鍵盤上找到注音符號，一個字音、一個字音慢慢打出自己的想法；並以動人的篇章「我笑著，我在呢！」獲得文化部舉辦的「文薈獎」文學類高職組第一名。

程建凱覺得自己是個「非典型」的自閉症男孩，不是電視劇裡那種窩在牆角不與人溝通、對視、交流的自閉症患者，也沒有外界以為的不時尖叫、打頭、撞牆的刻板印象。外貌上沒有明顯的殘障缺陷，就是一個普通的大男孩，也會追求流行、注重穿著打扮，

建凱的母親高凰娥一路陪著孩子，1歲多時診斷出罹患伊文氏肉瘤，是骨癌的一種，小小身軀就化療了37次；4歲時又診斷為重度自閉症，口不能言、手不能寫，一直到小學才學會利用手機、平板，學會一指神功「點字溝通」，才終於能表達想法與情感。

無法開口的建凱，仍把自己過得多采多姿。他主動申請到屏東大學特教系旁聽，課業表現不輸大學生，還將自己的遭遇寫成教案；與母親當背包客周遊多國，去了日本、美國、澳洲、荷蘭、加拿大、冰島等，即使是陌生的風土人文，自閉症一點都未曾阻擋他的嘗試。縱然身心障礙的標籤牢牢地貼在身上，他仍努力地走出屬於自己的精彩人生。

成功特教校長蔡鴻文表示，特教孩子需要機會，就能看到他們的亮點！導師林珮宇陪著建凱成長，想到明年畢業就要分開了，建凱幽默的點字告訴老師：「一日為師，終身保固！」

建凱在點字溝通時，總要握著媽媽的手指，因為「媽媽的手是我的電力來源」！父母親發現他有文學創作才能且對此深感興趣，就鼓勵持續寫作，還支持自費出版作品。14年來，建凱參加多項寫作競賽，屢屢獲獎，最近更榮獲文化部文薈獎文學類高中職組第一名殊榮。雖然身上背負著重度自閉症患者的標籤，這個大男孩卻總是笑著勇敢面對一切挑戰。

高中生涯即將結束，建凱正積極的面對人生下一個挑戰-申請進入大學。喜愛中國文學的他，希望能申請就讀日文科系的翻譯組別，日後能以文字翻譯來做中日媒介，也能培養獨立生存社會的能力。他希望外界能對自閉症孩子好一點兒，「多相信我們一些，我們可以，只是慢一點兒！」