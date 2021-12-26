李寶春魔幻新京劇「魔笛」 疫情時代陪觀眾溫暖跨年

青衣飆起夜后的高音，大花臉唱著快樂的捕鳥人。繼新編京劇「弄臣」之後，台北新劇團推出新創京劇「魔笛」，導演李寶春借用莫札特著名歌劇「魔笛」的情節元素，重新創作京劇「魔笛」。辜公亮文教基金會執行長辜懷群表示，「魔笛」是莫札特最後一齣歌劇，歷經人世滄桑後，莫札特在生命最後階段寫下洋溢溫暖的「魔笛」。「我們希望透過戲劇讓世界多一點溫暖」，她期待「魔笛」在疫情時代傳遞正能量。

「魔笛」劇情取材自德國童話故事，由夜后的女兒帕蜜娜遭惡魔拐走開始，王子塔米諾帶著夜后送給他的魔笛及捕鳥人帕帕基諾啟程去救帕蜜娜，兩人陷入熱戀，在經過重重的考驗及夜后的阻隢後，憑著愛與魔笛的力量寫下快樂結局，展現莫札特心目中真善美的理想世界。

「魔笛」是莫札特歌劇集大成之作，融合莊歌劇、喜歌劇、童謠和維也納小抒情歌等多元要素，音樂光彩明亮，充滿生命力。劇中多首詠歎調，如夜后「仇恨的火焰」、「快樂的捕鳥人」等，至今依然傳誦不已。

李寶春指出，「魔笛」情節富有童話和神話寓意，人物性格鮮明，音樂辨識度高，非常適合借來運用在戲曲虛實交錯的藝術表現中。新劇團以京劇的唱唸做打銓釋魔笛，故事軸線也比原歌劇凝練。

全劇音樂以「皮黃」為基調，輔以西樂的烘托，夜后演唱類似荀派的「疙瘩腔」，呈現與美聲花腔不同的風華。森林場景更展現戲曲擅長的擬人效果，以大型舞蹈襯托萬物有靈的意涵。而王子與公主在真人扮演動物、樹木的森林中通過重重試煉，畫面奇幻充滿想像力，展現京劇以虛寫實的舞台魅力。

「魔笛」由李寶春改編劇本並擔任導演、主演，並邀來老搭檔鍾耀光設計音樂並擔任樂團指揮，天津京劇院一級京胡呂玉勇負責京劇編腔，還有李羿璇的編舞，共同打造這部視聽覺皆絢爛的東方音樂劇。鍾耀光指出，莫札特原劇中許多經典唱段已成文化符號，「只能引用，不能模仿」，京劇「魔笛」會以特殊的方式呈現，保證讓觀眾感到驚喜。