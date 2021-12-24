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台灣第一人！ 台師大高文忠榮 任消費電子科技學會總裁

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台師大學科技與工程學院院長高文忠今年12月獲選IEEE消費電子科技學會CTSoc總裁。圖／台師大提供
台師大學科技與工程學院院長高文忠今年12月獲選IEEE消費電子科技學會CTSoc總裁。圖／台師大提供

台師大學科技與工程學院院長高文忠今年12月獲選IEEE消費電子科技學會CTSoc總裁，這也是該學會成立以來，首位台籍最高領導人，將大幅提升台灣在消費電子科技領域的國際能見度和影響力。

台師大表示，高文忠是台灣從事電泳顯示科技(電子紙)領域研究的先驅之一，自2001年起開發相關技術，也是台灣第一家電子紙新創公司SiPix Technology Inc.的共同創辦人之一，2004年加入台師大，長期致力研究消費電子科技領域。

高文忠自2017年起服務IEEE CTSoc理事會，曾任會員副總裁(VP memberships)、國際事務副總裁(VP International Affairs)等要職，目前擔任出版副總裁(VP Publications)，行政事務與學術成就備受肯定。

高文忠在2019年獲選為IEEE Fellow，以不到千分之一的提名率，被認可為世界上最具卓越貢獻的研究者之一。另外，2021年美國史丹佛大學公布「全球前2%頂尖科學家」，其中終身科學影響力排行榜，高文忠也名列其中，備受國際肯定。

高文忠表示，過去多年，台灣團隊成功辦理各項 IEEE CTSoc 活動，讓 CTSoc的執委會與理事會成員能夠放心，這次能出線不是個人的努力，而是因為台灣人是可信任的。

高文忠也期許，任內能透過虛實整合形式，保持高水準的國際研討會以及出版期刊，待學術領域擁有一些成果後，更要對國際學術組織有所貢獻，發揮自身影響力，讓世界看見台灣在消費電子科技領域的堅強實力。

IEEE成立於1963年，是全球最大電機電子工程學會組織，現有來自170國的42萬多名會員，外加12萬名學生會員，依領域分為46個專業學會，CTSoc是該領域最權威的專業學會，其授予各項相關學術獎勵，包含IEEE Fellow提名、IEEE 傑出講座、各項論文貢獻獎，並與消費電子龍頭公司SONY共同頒發的IEEE Masaru Ibuka Award消費電子獎。

台師大 台灣人 看見台灣

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