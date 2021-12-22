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歐洲與台灣的占卜特展 台史博開幕

中央社 / 台南22日電
國立台灣歷史博物館11月升級三級機構的首檔國際展「算x命：歐洲與台灣的占卜特展」22日開幕，除展示台灣文物外，更借展德國日耳曼國家博物館47組件珍貴文物，展期至民國111年5月29日。圖／中央社
國立台灣歷史博物館11月升級三級機構的首檔國際展「算x命：歐洲與台灣的占卜特展」22日開幕，除展示台灣文物外，更借展德國日耳曼國家博物館47組件珍貴文物，展期至民國111年5月29日。圖／中央社

國立台灣歷史博物館11月升級三級機構的首檔國際展「算x命：歐洲與台灣的占卜特展」，今天開幕，此特展除展示台灣文物外，更借展德國日耳曼國家博物館47組件珍貴文物，值得一看。

「算x命：歐洲與台灣的占卜特展」是台史博和德國日耳曼國家博物館（GermanischesNationalmuseum）、埃爾朗根紐倫堡大學國際人文學院（IKGF）、中央研究院歷史語言研究所等單位合作推出的。

「算x命：歐洲與台灣的占卜特展」2018年開始籌備，歷時3年，分別於德國、台灣兩地先後推出2檔特展。德國展出的「此命當何特展」（Signs of theFuture）9月圓滿落幕；台史博接棒推出的特展主軸，則是透過東西方占卜文物的比較，顯現歐洲與台灣如何思索命運，展期至明年5月29日。

台史博今天發布新聞稿指出，這次特展除展示台史博館藏台灣文物外，更借展德國日耳曼國家博物館47組件的歐洲珍貴文物，包括出身紐倫堡的北方文藝復興大師阿爾布雷希特‧杜勒（Albrecht Dürer）繪製的希臘命運女神版畫「涅墨西斯」；15世紀德文方言版聖經－科貝格聖經；16世紀的星盤；煉金術士製作的疾病護身符；提供給朝聖者的可食用護身符等。

另外，中央研究院的殷商甲骨、漢朝用以辟邪的桃符，國立台灣博物館的原住民占卜用具、台南府城算命巷百年老店啟明堂擇日館、白惠文姓名學等重要文物，也是特展亮點。

文物 德國 博物館 史博館

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