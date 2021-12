【生活英文】kick in, kick around 都跟「踢」無關？來學學超實用的片語！

前幾天小編在整理筆記本時,發現生活中有很多有關踢足球的衍伸片語,而且都相當實用,所以今天想來跟大家分享一下。坐穩了,可別被踢飛囉!

有 kick 卻跟「踢」無關的片語

kick in

這個片語字面上是踢進去,但真正的意思為「開始發揮作用、見效」,舉例來說:

As my anesthetist counted down, the medication kicked in, and I lost consciousness eventually.(我的麻醉師邊倒數,藥效就開始發揮,最後我就失去知覺了。)

kick off

這個片語的原本為「足球比賽開始」的意思,那用在生活中的意思為「開始某活動」。來看個例子:

Dad: We are kicking off a garage sale this weekend. Help me clean the drawer and see if there's anything we can use.(你爸:我們這周末要辦車庫拍賣。幫我一起整理抽屜,看有沒有什麼東西可以派上用場。)

You: Nah, I don't want to open that drawer. Last time I saw a roach crawling inside of it.(你:不要,我不想打開那個抽屜。上次我才看到有蟑螂在裡面爬。)

kick around

這個片語有「考慮、討論、集思廣益」的意思。想像一下,把球踢來踢去的動作,像不像是把點子丟來丟去、有來有回的感覺呢?來看幾個例子:

Let's just kick around these ideas online so that we won't spend too much time on group discussions next week.(我們先在線上稍微討論這幾個點,下禮拜小組討論時就不會花太多時間了。)

You don't have to decide right away. Take your time and kick around my suggestions for a couple of days.(你不用現在下決定。慢慢來,花幾天時間考慮我的建議。)

另外,kick around 當作「討論」時,通常都比較隨意輕鬆,不是很正式地開會的感覺唷!

kick back

看到 back 這個字,就可以聯想到「回去」或「後面」的意思,所以 kick back 的意思是「放鬆」。想像一下回到家裡或往後躺的感覺,是不是很好懂呢?來看個例子:

During the COVID-19 pandemic, staycations can be very relaxing for those who are forced to work from home. Just kick back, have a cup of tea, and watch a good movie.(在新冠肺炎疫情期間,宅度假可以讓被迫要在家工作的人放鬆身心。放輕鬆,喝杯茶,然後看個好電影吧。)

跟足球場有關的片語

move the goalposts

goalpost 為「足球門柱」,所以這個片語原先是指移動足球門柱,造成比賽不公,後來引申為「在計劃、說好的事情上更改規則」。當然,這種行為會令人很困擾、不太高興。來看個例子:

I’m done with Tim! Every time we are about to reach a consensus, he moves the goalposts, forcing us to start from the very beginning.(我受夠 Tim 了!每次我們要達成共識時,他就要改東改西,逼得我們打掉重來。)

show someone a red card

在足球賽場上,裁判舉 red card(紅牌)代表該球員因為嚴重犯規而被驅逐出場,因此用在生活中的意思為「拒絕、否定某人」。例如:

I wanted to take a day off because today is my birthday, but my boss showed me a red card. She was so mean!(我想請假,因為今天是我生日,但我老闆不准假。她真的很小氣欸!)

另外,根據 Urban Dictionary,更口語一點可以直接用 red card 當動詞,也就是 red card someone 唷!

a level playing field

level 在這裡的意思可不是等級,而是當形容詞「平坦的」。在足球場上,球員都希望能與對手公平競爭,除了裁判要公平外,也要選擇沒有傾斜的場地,球才不會產生超自然滾動XD。因此,a level playing field 就引申為「公平競爭的機會或環境」。

Our company promises to provide a level playing field for all qualified candidates.(我們公司秉持著提供公平競爭的機會給所有合適的求職者。)

這個片語也常常使用於貿易協定中,舉例來說,因為之前英國要脫離歐盟單一市場,當時英國和歐盟一直在尋求一個 level playing field,希望彼此的利益達成平衡。

想不到足球也可以融入日常生活中吧!記憶時不妨在腦海中模擬相關動作,就可以更有畫面感唷!

