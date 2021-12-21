「Give you the吾疆condo」掀討論 醫療粉專：這兩字英文課會考

歌手王力宏與前妻李靚蕾這幾日成為最熱的話題，兩人的發文都有夾雜不少英文，在19日李靚蕾公布王力宏傳給她的簡訊中，其中的英文單字condo也引發討論，讓網友直呼「看八卦學英文」。

李靚蕾表示收到王力宏的英文簡訊，簡訊開頭便說「Give you the吾疆condo」，而condo指的是「自有產權的公寓」。

李靚蕾表示收到王力宏的英文簡訊。圖／取自李靚蕾IG

臉書醫療粉專《MedPartner 美的好朋友》發文表示「英文課來了，當初如果用condom現在就不用給condo大家說484，下個禮拜會考」。文中提到的和condo相似的詞condom，意思則是保險套。

對此，許多網友留言「今天才認識condo這字」、「學到兩個單字了，果然英文還是要從生活學起」、「apartment是租的condo是買的」、「事前戴condom，勝過事後送condo」。

除此之外，王力宏19日深夜的發文，附有一張英文郵件截圖，內文的英翻中卻被指出大出包，「Hello Stranger」被王力宏解釋成「陌生人」，但事實上是用於稱呼很久沒見的熟人。

王力宏發文被揪錯。圖／取自王力宏臉書

李靚蕾20日最新的發文，還有寫到另一個單字「gaslight」，她提到王力宏對他借孕逼婚、要求數億贍養費的指控，引述心理醫生的評估，稱被王力宏「情感操控」（gaslight）。

gaslight原先指的是煤氣燈，逐漸被衍生出情感、精神操控的負面意義，源出於一部經典電影「Gaslight」，影片的男主角利用房中的煤氣燈忽明忽暗，想要妻子相信自己精神異常、神智不清。

李靚蕾發文中提到心理醫師認為她遭王力宏「情感操控（gaslight）」。圖／取自李靚蕾IG