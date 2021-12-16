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如何準備全民英檢初級(2) 聽力篇
在「如何準備全民英檢初級(1)」中，我們介紹了單字背誦重要性及練習方式，以採用心智圖跟串聯法來記憶相同主題單字。把單字準備好，對全民英檢來說，不過就是打好了基礎，接著就要加強聽力跟閱讀演練。
在全民英檢的聽力篇，共分為「看圖辨義、問答、簡短對話、短文聽解」四大部分，Ai學霸Kreis老師在課程中帶著學生一題題破解試題，並詳細解說。而聽力除了老師講解之外，唯有多做題目是成長途徑，Ai學霸平台的全民英檢線上題庫更有12回擬真試題進行演練，來實際檢測自己的聽力。
除了多做題目外，多聽多熟悉外籍人士的口音也相當重要，可使用「英語常用單字2000」，由外師唸讀英檢初級單字並搭配例句演練，來進行大量的語句練習，透過不斷地播放影片，多聽多唸多書寫，除了加強聽力，更加強了口說能力，一直內化到成為自己能用的語句，在通過初試外，複試的寫作與口說我們也不能忘囉！
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