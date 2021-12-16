「人生至少拿一次C」她挑戰極限 獲頒北科大優秀青年

「人生的成績單上至少要拿一個C，應該做一些你想嘗試，雖然你不一定做得好的事！」台北科技大學工業設計系創新設計碩士班張晏瑜秉持這句座右銘，申請到日本交換，還選較「操」的研究室自我磨練，成後來奪iF等大獎的基石，並在今年獲選北科大全校優秀青年。

張晏瑜與同學合作設計「Barcodiscount變色優惠標」、「Colorwrap計時保鮮膜」，榮獲2020年德國iF設計新秀獎年度最佳設計首獎、Winner獎。她的指導教師、北科大工設系教授鄭孟淙觀察，比起一般學生，張晏瑜韌性特別好，設計系學生會遭遇很多挫折，但她以平常心處理，面對自己不會、能力不足的地方，依然勇敢嘗試，正面樂觀是她的特質。

張晏瑜分享，她在東海大學工設系大三時赴日本千葉工業大學交換，開始認定設計這條路。她發現設計一直在解決問題，「我很享受這個過程，遇到不會的再解決，實務面一定有解決方案，原本的理念想法不用打掉重練。」在千葉工大的長尾研究室認識到鄭孟淙的學生，更種下她想進北科大的想法，「聽說這裡研究室很操，我想選一條比較難的路走，雖然累一點，可以學到更多東西，後面的果實應該比較大。」

張晏瑜坦言，剛進北科研究室時，「發現身邊的人都強大到不行，壓力超大，大概胖了16公斤。」直到碩二才比較適應，也選修其他系所跨域課程，並申請到日本千葉大學110學年度交換生，「我其實很害怕出錯，但我認為在人生的成績單上至少要拿一個C，應該做一些你想嘗試，雖然你不一定做得好的事！」

五專部智慧自動化工程科簡嘉頤也獲選全校優秀青年，是該系第一人。她分享，智動科結合機械、資訊、電子，北科機電學院的絕活都能學得到，比較適合尚未發現真正興趣的自己。

簡嘉頤的導師、北科大機械工程系副教授孫殷同觀察，簡嘉頤不論在什麼課堂上，都是坐第一排，顯現強烈的學習動機，而且生性開朗、樂於助人，專一、專二連年獲選為班上的學輔，在同學和老師之間適時扮演潤滑劑的角色。