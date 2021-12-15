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大葉校長列全球頂尖科學家 顏鴻森：孤獨研究要當享受

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
大葉大學顏鴻森代理校長(中)、施英隆副校長(左)、蔡秀鸞院長(右)入榜全球前2％頂尖科學家。圖／大葉大學提供
大葉大學顏鴻森代理校長(中)、施英隆副校長(左)、蔡秀鸞院長(右)入榜全球前2％頂尖科學家。圖／大葉大學提供

美國史丹佛大學教授團隊分析文獻資料庫Scopus的論文影響力數據，近期發布「全球前2%頂尖科學家榜單」，大葉大學代理校長顏鴻森、副校長施英隆、護理暨健康學院院長蔡秀鸞三人均入榜，顏鴻森說，「研究本質貴創新，前瞻者總是孤獨，寂寞困境要當享受」。

大葉大學代理校長顏鴻森表示，從沒想過自己會變成Top 2％頂尖科學家，因為自己的研究題目都是自己發明創造，也沒去copy別人，而是別人跟著他做，這些研究不做個廿、卅年也不會有人引用。

顏鴻森1980年完成美國普渡大學機械工程研究所博士學位後，進入成大任教，四十多年來，聚焦於機動學、機構創意設計、古機構復原設計，發表論文，並出版多本國內外專書。

「研究本質貴創新，前瞻者總是孤獨，寂寞困境當享受，為無中其樂自得」，顏鴻森以此勉勵大家，強調大學教授除了教學就是研究，研究就是做別人沒做過的，經過時間考驗自然會被看見。

副校長施英隆說，他在美國麻省理工、哈佛大學擔任研究員時，主要研究心血管血脂蛋白與心血管硬化的早期診斷，相關成果發表在美國科學院的期刊，並衍生歐美專利，技術轉移給廠商。進入大葉大學任教後，以生化高分子、微生物生產高分子為研究對象，比如可用於生醫、環保領域的聚麩胺酸，對其生產、應用與機制都有相關論著，也被後續研究者引述。

施英隆也整合校內環工、化工、生科專長老師，開發藻類在生質能源的應用，「利用藻類生質開發多元生化產品之計畫」獲得科技部私校研發能量計畫3年1200萬元補助，完成藻類培養優化、運用藻類生產生質柴油、藻類廢棄品再利用等成果。三十年來的研究成果獲Scopus資料庫收錄49篇，被引用次數高達三千多次，顯示有越來越多專家投入相關領域，也是對他個人研究貢獻的肯定。

護理暨健康學院院長蔡秀鸞說，她從事研究已三十年，主要研究慢性病人、癌症病人，許多症狀會讓病人很痛苦，會讓他們生活有很多困境，所以透過小組治療模式協助他們，如何處理這些症狀困擾，如何改變負向思考，降低憂鬱，增加生活品質。

蔡秀鸞近年也研究專科護理師職業遇到的問題，及醫院管理制度如何授權給專科護理師執行醫療業務，做全國性的研究，將研究結果作為國家政策參考。

美國 大葉大學 孤獨

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