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猶太大屠殺攝影展：活下的人就是要替犧牲者發聲

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
文藻外語大學圖書館館長張守慧（右四）今天到家齊高中，針對猶太大屠殺專題攝影展進行專題短講與導覽。記者鄭惠仁／攝影
文藻外語大學圖書館館長張守慧（右四）今天到家齊高中，針對猶太大屠殺專題攝影展進行專題短講與導覽。記者鄭惠仁／攝影

台南家齊高中深耕人權教育，攜手駐台北以色列經濟文化辦事處（ISECO）正辦理「SHOAH-猶太屠殺-人類最惡之時」猶太大屠殺專題攝影展，今邀請文藻外語大學圖書館館長張守慧蒞校專題短講與導覽，她說，台灣與以色列有相似的過去，活下來的人就是要替犧牲的人發聲，帶給全人類教訓。

校長陳韻如表示，此攝影展除了國際人權議題外，家齊高中也延伸視角至性別平權，與台灣國際女性影展合作辦理校園影展，映演《如果我不是女生》、《更衣室之爭》、《茱蒂的塗鴉奇想》，探索南韓墮胎合法化的爭議、何謂女性與移工的家庭問題，映後由公民老師歐陽格格帶領師生進行影像中的性別議題探索。

家齊高中圖書館今邀請張守慧演講並導覽攝影展，張守慧說，英文常用的「holocaust」（大屠殺）源自希臘語，1978年美國國家廣播公司（NBC）推出同名迷你影集；而「shoah」源出希伯來語，原意指災難，但1985年出了同名法國紀錄片，此詞彙成為專指猶太大屠殺的用語。

張守慧表示，台灣與以色列有相似的過去，活下來的人就是要替犧牲的人發聲，以及它帶給全人類的教訓「Never Again永不再犯」。以色列猶太大屠殺紀念館（Yad Vashem）發起《SHOAH－猶太大屠殺，人類最惡之時》展覽計畫，已在數10個國家逾百地點展出猶太大屠殺歷史圖像，12月8日至12月22日在家齊藝廊展出。

屠殺 猶太 以色列

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