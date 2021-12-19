聖誕大餐 「海陸雙拼」英文怎麼說？

聖誕節快到了～相信大家歲末年終都想犒賞自己一下，吃頓好的。今天就讓小編帶你認識幾個經典不敗的套餐，口水擦一擦，別流下來囉！

這些經典的美食怎麼說？

surf and turf

小孩子才做選擇，我全都要！surf 的意思為「海浪」，turf 則為「草皮」，海上游的和地上跑的，加起來就是「海陸雙拼」啦！是不是很有趣呢？最經典款的海陸雙拼為龍蝦尬菲力，但其實要換成別的也行唷。例句：

A: Can I take your order?（請問您要點餐了嗎？）

B: Yeah. I’d like tuna in three ways for my appetizer.（嗯。前菜我要鮪魚三吃。）

A: How about your main dish, ma'am?（那主菜呢，女士？）

B: A surf and turf, please. I want to have prawns and filet mignon.（請給我一份海陸雙拼。我要明蝦配菲力牛排。）

mac and cheese

這可不是大麥克喔！mac 為 macaroni 通心粉的簡稱，所以 mac and cheese 是「起司通心粉」，是個超級經典的搭配唷！來看個例子：

I just can't get enough of mac and cheese! I am a big fan of cheese.（起司通心粉怎麼吃都吃不膩！我是超級起司控。）

chips and dip

有沒有人跟小編一樣，超愛美式餐廳裡的玉米片配莎莎醬咧？真的是超唰嘴的啦。chips and dip 就是指這種組合，其中 chips 可以是洋芋片、玉米片等片狀零嘴，dip 則為沾醬，像是莎莎醬、塔塔醬。例如：

This restaurant’s chips and dip are lit! Plus, you can get free refills.（這間餐廳的薯片加醬好吃到飛起！而且還可以免費續盤。）

既然講到醬料，這邊幫大家釐清一下，放在旁邊沾的叫做 dipping sauce／dip，加進菜裡面的叫做 dressing，像是沙拉醬，可別搞混囉。

同場加映：和用餐相關的動詞片語

眼尖的同學一定有發現，前面介紹的幾個餐點，都是 XX and XX 的二字搭配。這種在英文中叫做 binomial pair，就有點像中文裡的成語一樣，屬於不能更改的慣用語啦～那麼，以下就來幫大家補充一下跟吃飯有關的動詞片語吧！

wine and dine

這個片語的意思為「請客」，特別指請人到餐廳享用美酒佳餚。wine and dine someone 就是請某個人喝酒吃飯的意思。例如：

Today is my tenth wedding anniversary. I’m going to wine and dine my wife at the restaurant we went to on our first date.（今天是十周年結婚紀念日。我要請我太太去第一次約會的餐廳吃飯。）

dine and dash

dash 為「奔跑」，所以吃了就跑，意思就是「吃霸王餐、白吃白喝」啦！例句：

Last month, two customers dined and dashed at a Shantou hot pot restaurant during rush hour.（上個月，有兩個客人趁著尖峰時間，在一家汕頭火鍋店吃霸王餐。）

這種幹壞事就跑的片語，還有 hit and run，意思是「肇事逃逸」，一樣來看個例子：

The police caught the man who hit and ran at the turn-off last night.（警方抓到昨晚在這個岔路處肇事逃逸的男子。）

希望大家都快樂享用聖誕大餐！我們下篇專欄見！

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