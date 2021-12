聖誕大餐 「海陸雙拼」英文怎麼說？

聖誕節快到了~相信大家歲末年終都想犒賞自己一下,吃頓好的。今天就讓小編帶你認識幾個經典不敗的套餐,口水擦一擦,別流下來囉!

這些經典的美食怎麼說?

surf and turf

小孩子才做選擇,我全都要!surf 的意思為「海浪」,turf 則為「草皮」,海上游的和地上跑的,加起來就是「海陸雙拼」啦!是不是很有趣呢?最經典款的海陸雙拼為龍蝦尬菲力,但其實要換成別的也行唷。例句:

A: Can I take your order?(請問您要點餐了嗎?)

B: Yeah. I’d like tuna in three ways for my appetizer.(嗯。前菜我要鮪魚三吃。)

A: How about your main dish, ma'am?(那主菜呢,女士?)

B: A surf and turf, please. I want to have prawns and filet mignon.(請給我一份海陸雙拼。我要明蝦配菲力牛排。)

mac and cheese

這可不是大麥克喔!mac 為 macaroni 通心粉的簡稱,所以 mac and cheese 是「起司通心粉」,是個超級經典的搭配唷!來看個例子:

I just can't get enough of mac and cheese! I am a big fan of cheese.(起司通心粉怎麼吃都吃不膩!我是超級起司控。)

chips and dip

有沒有人跟小編一樣,超愛美式餐廳裡的玉米片配莎莎醬咧?真的是超唰嘴的啦。chips and dip 就是指這種組合,其中 chips 可以是洋芋片、玉米片等片狀零嘴,dip 則為沾醬,像是莎莎醬、塔塔醬。例如:

This restaurant’s chips and dip are lit! Plus, you can get free refills.(這間餐廳的薯片加醬好吃到飛起!而且還可以免費續盤。)

既然講到醬料,這邊幫大家釐清一下,放在旁邊沾的叫做 dipping sauce/dip,加進菜裡面的叫做 dressing,像是沙拉醬,可別搞混囉。

同場加映:和用餐相關的動詞片語

眼尖的同學一定有發現,前面介紹的幾個餐點,都是 XX and XX 的二字搭配。這種在英文中叫做 binomial pair,就有點像中文裡的成語一樣,屬於不能更改的慣用語啦~那麼,以下就來幫大家補充一下跟吃飯有關的動詞片語吧!

wine and dine

這個片語的意思為「請客」,特別指請人到餐廳享用美酒佳餚。wine and dine someone 就是請某個人喝酒吃飯的意思。例如:

Today is my tenth wedding anniversary. I’m going to wine and dine my wife at the restaurant we went to on our first date.(今天是十周年結婚紀念日。我要請我太太去第一次約會的餐廳吃飯。)

dine and dash

dash 為「奔跑」,所以吃了就跑,意思就是「吃霸王餐、白吃白喝」啦!例句:

Last month, two customers dined and dashed at a Shantou hot pot restaurant during rush hour.(上個月,有兩個客人趁著尖峰時間,在一家汕頭火鍋店吃霸王餐。)

這種幹壞事就跑的片語,還有 hit and run,意思是「肇事逃逸」,一樣來看個例子:

The police caught the man who hit and ran at the turn-off last night.(警方抓到昨晚在這個岔路處肇事逃逸的男子。)

希望大家都快樂享用聖誕大餐!我們下篇專欄見!

