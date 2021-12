【商用英文】customer 和 client 差在哪呢？

英文中有許多意思類似,但用法不太一樣的字,讓同學們非常苦惱。今天希小編就要來介紹一下許多人常常會搞不清楚的 customer 和 client 這兩個字,大家可以先想想自己會怎麼用這兩個字喔!

customer 和 client 的差異

customer

首先,customer 的意思比較類似我們中文的「消費者、顧客」,像是去超市、超商、餐廳、服飾店、飲料店等等消費的人,都可以稱作 customer,通常這些人付完錢後,馬上就可以取得商品。那如果是「固定來消費的人」,我們也可以稱作 regular customer。我們來看些例子:

The questionnaire is for collecting customer responses to our new dessert—Basque Burnt Cheesecake.(這份問卷是要蒐集顧客對我們的新甜點--巴斯克乳酪蛋糕的反應。)

Carol is one of our regular customers. She comes here every Wednesday.(Carol 是我們的常客之一。她每週三都會過來這。)

The cafe serves around a hundred customers a day.(這間咖啡店一天大約有一百位顧客。)

client

那 client 的意思則類似中文的「客戶」,通常客戶會從公司那獲得長期、專業或個人化的服務或諮詢,像是法律事務所、保險公司、銀行理財專員、行銷顧問公司等的客戶,那客戶也可能是個人,也可能是公司。

The realtor will advise his client on the value of the property.(那名房仲會幫他客戶的房產估價。)

Jill Basinger is a well-known attorney with many famous clients.(Jill Basinger 是一位知名的律師,擁有許多著名的客戶。)

Financial advisors must always consider the best interests of their clients.(理財專員一定要為客戶的最大利益著想。)

同場加映:subscriber

那因為近年來影音串流平台、應用程式越來越普遍,許多程式其實不能直接購買,而是只能用訂閱(subscribe)的方式來觀賞、聆聽內容,或是解鎖一些功能,那每個月付錢使用這些應用程式的人就可以稱作 subscriber「訂閱者」喔。

It’s reported that Netflix now has 213.5 million subscribers globally.(據報導,現在 Netflix 在全球有兩億一千三百五十萬的訂閱人數。)

I’ve been a subscriber to Spotify for many years.(我訂閱 Spotify 很久了。)

那同學也可以順便學習一下,如果要說「訂閱某服務、某個頻道」,英文會說 subscribe to something,注意這個 to 不能省略喔!

Have you subscribed to Disney+?(你訂閱 Disney+ 了嗎?)

Don’t forget to subscribe to my channel!(別忘了訂閱我的頻道!)

延伸閱讀

1. 【商用英文】advertisement、advertising 不都是廣告,差在哪呢?

2. 【老師救救我】都是保險,『insurance』和『coverage』差在哪呢?

3. 旅遊部落客 Francesca:一樣都是『律師』,“lawyer” 和 “attorney” 差在哪?

【更多學英文資源,詳見《希平方》】